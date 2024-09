King Kong se aburrió y saleió a explicarle a hinchas azules que polémico reportaje de Canal 13 no fue contra la U ni sus hinchas, sino contras grupos de crimen organizado que se disfrazan para sus intereses personales dentro del nido del Chuncho.

Guarello desatado: explica con peras y manzanas que polémico reportaje no es contra los hinchas de U de Chile

El reportaje de Teletrece que denunció grupos de crimen organizados en la barra de Universidad de Chile sigue dejando coletazos. Es que el trabajo periodístico emitido por Canal 13 dejó molesto a muchos hinchas de la U.

En La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello intentó aclararle aquellos hinchas indignados por el reportaje que no es nada contra la U ni contra los hinchas azules, sino contra aquellos que se aprovechan de la barra u ocupan como escucha los colores para delinquir.

Guarello llama a los hinchas de verdad a no mezclarse con estos elemento que más que el bien del equipo buscan sus propios intereses y es tajante: al que le molesta es porque anda en la misma o simplemente valida estos hechos que, entre varios otros, son los que alejan a los hinchas de verdad, a la familia y los niños de los estadios.

“Quiero explicarle algo a todos los hinchas de la U, del fútbol en general, pero especialmente a los de la U, porque reportaje se refería a un piño de la U. Creo tener cierta espalda para poder decirlo, porque llevo mucho tiempo en esto y no persiguiendo a una barra en específico, sino el barrabravismo como institución social o una especie de producto cultura”, dijo de entrada King Kong.

Contra delincuentes, no contra hinchas

Agrega que “le diré a los hinchas de la U que si ustedes creen que porque se acusa a un piño específico de estar metido en el narco, en delincuencia y hasta de matar a una persona, significa que están atacando a todos los hinchas de la U… ¿O sea se puede ser más huevón?”.

“Si pillan a chilenos robando casas en Italia y los acusan en un reportaje en la RAE, ¿yo como chileno debo sentirme ofendido? Si pillan a un piño de Universidad de Chile que está dedicado a la delincuencia, ¿todos los hinchas de la U van a decir que los están atacando?”, complementa.

Guarello explica que no es nada contra la U ni sus hinchas, todo lo contrario.

El periodista añade: péguense un cabezazo en la pared y sepan distinguir. Vayan a YouTube y busquen cuando denuncié en Teletrece a Pancho Malo de haber invadido el entrenamiento. O cuando entrevisté a Cristián Barra, era jefe de Estadio Seguro y le pregunté por Pancho Malo. Esto no es un problema de que Los de Abajo sean los santos y la Garra Blanca los malo. Sé que les cuesta mucho entender lógicamente el problema, bloquear el entorno para separar y hacer sinapsis”.

“El problema es que una cosa es la barra folclórica: cantos, bombo, papelitos, lienzos, incluso garabatos y tomadas de pelo, algo que siempre existió más allá que aumentó con las barras bravas. La burla al rival. Otra cosa es la gente que ocupó la barrabrava para hace negocios: Pancho Malo, el Barti, Anarquía, el Beto”, explica.

Los piños

Guarello sostiene que “otra cosa es lo que ocurre hoy, que hay muchos piños en los clubes grandes, donde hay de todo. Hay tipos ultrapolitizados con un discurso enfermo de engrupido que cree que las barras son una vanguardia popular, y otro lote son simplemente delincuentes comunes que ocupan la barra para hueviar, para pasarlo bien y hacerse notar. Para alumbrarse”.

“Y no tiene nada que ver con los colores, sino con algo culturar. La barra es un disfraz para su violencia y sus actos delictivos. Si sale un reportaje en contra de un piño de la U donde hay un delincuente común con armas automáticas, cómo salen los hinchas de la U a lloriquear que los están atacando a todos. ¿Se sienten parte de eso. son parte de eso? Hagamos sinapsis. Lo relevante no es su color azul, lo relevante es que es delincuente. Vamos entendiéndolo. No es un ataque a los hinchas de la U”, sentencia Juan Cristóbal Guarello.