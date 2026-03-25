Audax Italiano sumó triunfo clave ante La Serena y se posiciona en la parte alta del grupo D en la Copa de la Liga. Victoria que fue vista bajo la atenta mirada del cuerpo técnico de Fernando Gago.

Es que en Universidad de Chile será el próximo rival de los tanos, y el nuevo cuerpo técnico azul analizó cada detalle del elenco dirigido por Gustavo Lema. Según captó la cámara de Redgol, tanto Fabricio Coloccini como Diego Navone, los ayudantes de “Pintita”, siguieron cada detalle en el sintético del Estadio Bicentenario La Florida.

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Tarea no menor para olvidar el debut con caída ante Unión La Calera. Es que Audax a los ocho minutos ya abrió el marcador con tanto de Giovanni Chiaverano. Tras ello, en el 42’ fue el turno de Daniel Piña que con certero cabezazo puso el 2-0.

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En el complemento, el cuadro granate descontó con tanto de Matías Marín en el 56’. Pero en los descuentos apareció Diego Coelho para sentenciar la historia por 3-1 y dejar a Audax como único puntero de su zona.

En dos fechas, suman seis puntos y tienen una diferencia de +3. Lo que marca una importante diferencia con Universidad que será su próximo rival pero que está en el fondo del grupo con solo una unidad y una diferencia de -1.

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Audax Italiano es puntero en el grupo D y será el próximo rival de la U

“A Fernando lo conocemos bien, nos enfrentamos en México. Es un técnico con una propuesta interesante. Sus equipos juegan muy bien. Esperemos que se demore un poco y después le vaya bien”, confesó Gustavo Lema, el DT de Audax Italiano, sobre el espionaje de la U de cara al próximo partido.

¿Cuándo juega la U y Audax Italiano?

Ahora se avecina la fecha 3 de la Copa de la Liga. Lo que comienza a disputarse desde el 29 de marzo. Ahora el duelo entre Audax Italiano y Universidad de Chile está programado para el martes 31 de marzo a las 18:00 horas. Duelo que se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida.

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Así quedó la tabla del grupo D de Universidad de Chile y Audax Italiano.

Cabe consignar que tras ello, vuelve la Liga de Primera y Audax retoma la competencia ante O’Higgins el 5 de abril. Mientras que la U, ese mismo día recibe a La Serena. El elenco de Felipe Gutiérrez que también siguieron de cerca los escuderos de Fernando Gago.