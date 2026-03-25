Universidad de Chile vive una verdadera teleserie con Juan Martín Lucero, quien nuevamente se lesionó a los pocos minutos de iniciar el encuentro ante Unión La Calera por la Copa de La Liga 2026.

Fueron ocho los minutos que el argentino pudo estar en la cancha, reviviendo lo que pasó por la Copa Sudamericana ante Palestino, cuando pidió cambio a los 15′ del primer tiempo.

Por lo mismo, el delantero ya tenía luz verde para su regreso, tras un pequeño desgarro, por lo que en ese sentido ya había sumado ante Deportes La Serena hace unos días.

En ese sentido, ponen sobre la mesa una lesión psicosomática que puede afectar al goleador de la U, donde el físico le pasa la cuenta desde la parte mental y los temores.

Juan Martín Lucero rompió en llanto en la banca de la U. Foto: Cristián Cona.

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¿Lucero afectado por la presión en la U?

Sin un parte médico oficial de parte de Universidad de Chile, ya se habla que la situación de Juan Martín Lucero tiene que ver con algo psicológico, donde se vuelve a lesionar y posiblemente será baja ante Audax Italiano.

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Por su parte, fue Patricio Yáñez que se muestra extrañado por la situación de Lucero, que ha jugado en equipos grandes, pero que cree que se lo está comiendo la presión.

“Es llamativo lo de Lucero, un chico que no ha tenido pretemporada, que se le esperó para la pretemporada. Lucero tiene recorrido, estuvo en Colo Colo, sabe lo que es la presión. Lo entiendo en un jugador con menos trayectoria que dice que se complica con las luces, el estadio y que hablen todos los días de él”, explica.

“De Lucero, que sea una lesión psicosomática o que reciba mucho tema desde la U, pero jugó siete minutos, es terrible. No hubo ningún reparo del médico en la previa”, finalizó.

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