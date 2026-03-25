La caída de Universidad de Chile ante Unión La Calera viene de generar otro sismo en el elenco laico. En la Copa de la Liga, el cuadro en el que recientemente asumió Fernando Gago marcha último y no parece mejorar su situación.

Una de las críticas más bulladas al respecto tiene relación con el mercado de pases del Romántico Viajero. Con un técnico despedido tempranamente, un equipo que no funciona y dos de los grandes refuerzos lesionados, no parece haber apreciaciones favorables al desempeño de Manuel Mayo en la gerencia deportiva.

Esto se vio acrecentado, precisamente, por lo ocurrido el martes en la tarde, cuando la U enfrentó al cuadro cementero. A los ocho minutos, Juan Martín Lucero, quien comenzó de titular, tuvo que dejar la cancha, acongojado. ¿El problema? Una lesión.

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¿Karma?

Evidentemente, la historia de Juan Martín Lucero no se puede desligar de la de Colo Colo. Su paso por el Cacique terminó generando molestias, sobre todo por su salida. Ahora, en la U, algunos dicen que lo que le ocurre no es más que karma.

Al respecto, RedGol fue a preguntarle directamente a uno de los ídolos de Colo Colo, Carlos Caszely. El Rey del Metro Cuadrado fue enfático al decir que no se trata de una especie de pago al destino. “¿Karma? El karma en el fútbol no existe. Las lesiones musculares vienen por la mala preparación”, enfatizó el legendario jugador del Cacique.

“Una mala preparación, mala elongación, mal sueño, poco descanso… las lesiones vienen por otros motivos. Cuando no haces un buen trabajo físico en la semana, te lesiones el fin de”, añadió Caszely, quien se rehúsa a hablar mucho de la U.

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Lucero salió ofuscado | Photosport

En resumen…

El técnico Fernando Gago mantiene al equipo en el último lugar de la Copa.

El delantero Juan Martín Lucero sufrió una lesión a los ocho minutos ante Unión La Calera.

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El exfutbolista Carlos Caszely descartó el karma y atribuyó la lesión a una mala preparación.