En Universidad de Chile todavía quedan caras alegres luego de la victoria en el Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental, donde muchos jugadores quedaron marcados por el triunfo.

Uno de ellos fue el defensor argentino Franco Calderón que, en su arribo al club, en conversación con Redgol, había asegurado que nunca había perdido un partido de esta clase.

“Lo escuché, me lo dijo un nene, yo no he perdido ningún clásico. Pero es el día a día, partido a partido, pero cuando llega la semana de clásico se vive de diferente manera y no hay nada más lindo que ganar un clásico”, comentó en aquella oportunidad.

Por lo mismo, luego de matar la racha de 23 años sin poder salir con una victoria del recinto de Macul, el defensor sigue agrandando su leyenda en los clásicos en su historial.

La buena racha

Franco Calderón nuevamente fue consultado sobre esta racha positiva que mantiene, principalmente en los duelos de Unión de Santa Fe ante Colón, done asegura que ha tenido buena suerte.

“Dije la verdad, a mí los clásicos que me tocaron disputar no me tocó perder, pero en el futbol se convive con ganar o perder, espero seguir con las rachas de jugarlo diferente, donde son semanas distintas”, precisa.

En ese sentido apunta a cómo vivió su primer partido de esta clase con la camiseta de Universidad de Chile, en el estadio Monumental.

“Decimos que es un partido más, pero entre nosotros no era un partido más para la U. Contento de venir y ganar el primer clásico después de hace mucho tiempo, espero seguir con esta racha, pero uno no sabe lo que puede pasar en otros partidos. Espero seguir con esto, contento con lo que pasó”, finalizó.

