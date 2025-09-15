La Supercopa fue ganada sólidamente por Universidad de Chile, quienes golearon por 3-0 a Colo Colo en el estadio Santa Laura, en un partido jugado con muy poco público.

Luego de una semana en que Azul Azul realizó la petición de reprogramar el partido, en voz del presidente Michael Clark, ahora se dio vuelta la tortilla con una fuerte crítica.

Esto porque fue el periodista Fernando Tapia quien apuntó contra el mandamás de la concesionaria, donde asegura que tuvo un exceso de protagonismo cuando no quería jugar.

En ese sentido, hizo un alto en el programa “Pauta de juego” para enviar un mensaje a los directivos de la U por la situación vivida una vez que se coronaron como campeones, ante su archirrival.

Michael Clark estuvo en la cancha con los jugadores de U de Chile. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también Le enrostan a Michael Clark la verdadera razón por la que no quería jugar la Supercopa: “Le podían arruinar su veranito de San Juan”

¿Qué dijeron de Michael Clark por la Supercopa?

El periodista Fernando Tapia nuevamente cargó su artillería en contra de Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, por su actuar en la Supercopa contra Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“Me permiten un comentario, porque no quiero dejársela pasar. Hubo un personaje que no quería jugar, que dijo que había que jugar con juveniles, que estuvo presionando mandando cartas violentas, que fueron muy fuertes, que fue el presidente de Azul Azul Michael Clark”, comenzó diciendo.

“Después mágicamente estaba de los primeros en la foto, paseándose con la copa, con excesivo protagonismo”, explicó.

Por lo mismo, le mandó un mensaje: “Le pido un poco de decencia en el comportamiento. Si había una cosa que había que suspender era el protagonismo de esos personajes, quería decirlo y no dejarla pasar”.

Publicidad