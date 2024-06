Dos ex jugadores de la U le dan la venia a Luciano Cabral como posible refuerzo del Chuncho. Incluso uno asegura que tienen cositas del Mago Valdivia.

Este sábado La Tercera informó que Universidad de Chile quiere meterse por los palos y ganarle el fichaje de Luciano Cabral a Everton, el Grupo Pachuca y Colo Colo. Los azules están dispuestos a abrir la billetera para convencer a Coquimbo Unido y quedarse con el refuerzo estrella de cara al segundo semestre.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, dos ex azules se mostraron muy de acuerdo con la ofensiva de la U para fichar a Cabral. Incluso creen que no sería contraproducente para Lucas Assadi.

“Para mí Assadi es el 10, pero si quieren traer a Cabral creo que es una buena contratación. No es pensar en tapar o no a Assadi, pero Cabral es uno de los jugadores más importantes del Campeonato Nacional en esta primera rueda y sería un gran nombre como refuerzo”, dijo Marcos González.

Lobo del Aires agrega que “no sé si es o no lo que la U necesita ahora, pero es a mi juicio el jugador que se ha visto mejor en esta temporada. No es una apuesta, estás trayendo al mejor, no uno más”.

Cabral tiene cosas del Mago Valdivia

El otrora defensa central sentencia que “obvio que Assadi y Cabral podrían jugar juntos, depende de la capacidad del entrenador para poder juntarlos. Si hay que traer a alguien trae al mejor y ese sería Cabral”.

Por su parte, Francisco Las Heras considera que “hay que mirarlo a Cabral como una buena opción, si miras en los clubes en Chile no hay otra opción. Cabral ha demostrado a pesar de estar en un equipo, entre comillas, que no es de los grandes, ha destacado”.

El ex mediocampista formado en la U sentencia que Si llega, esperar que no se desinfle, encuentro que es un muy buen jugador con muchas cosas interesantes. Tiene cosas del Mago Valdivia. Puede ser una muy buena contratación y es diferente a Lucas Assadi. Y podrían jugar juntos, sin dudas”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile contra Municipal Puente Alto?

Puente Alto, club de la Tercera A del fútbol nacional, recibirá a Universidad de Chile este lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo es válido por los octavos de final de la fase regional de Copa Chile, en la Zona Centro Norte.