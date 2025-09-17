El Supercampeón de la U que piden como recambio en la Roja: “Hizo todo”

Universidad de Chile afina detalles para el próximo partido por Copa Sudamericana ante Alianza Lima. Ante ello, Gustavo Álvarez prepara un equipo estelar para dar el batacazo en el Estadio “Matute”.

Por lo que todo indica que será el mismo once que goleó a Colo Colo por 3-0 en la Supercopa. Lo que tiene como gran novedad a Nico Guerra ya como titular indiscutido.

El formado en el CDA fue pieza clave en el triunfo ante el archirrival fue participe en el primer gol sacando la marca del Seba Vegas y luego anotando tras rebote de Fernando De Paul.

Así las cosas, un histórico de la generación dorada recalcó que tiene todas las condiciones para seguir como titular en la U y hasta en la Roja en este proceso del anhelado recambio.

“Yo creo que Álvarez no va a tocar el equipo. Guerra se ganó la titularidad ante Alianza Lima”, expresó Gonzalo Jara en el programa Pelota Parada del martes. “Si el Nico sigue jugando como lo hizo el domingo, es el próximo 9 de la selección”, agregó el Bicampeón de América.

“Es un jugador que aguanta bien la pelota. Hizo todo para merecer ser titular el jueves. Álvarez es muy justo con sus jugadores”, complementó el “Piña” Villanueva en el programa de TNT Sports.

El futuro de Nicolás Guerra

El tema en cuestión ahora es el futuro de Nicolás Guerra. Según Transfermarkt el delantero está valorizado en 500 mil euros, pero su contrato finaliza al cierre del 2025. Por lo que en Azul Azul deberán negociar una posible extensión de vínculo.

Pese a ello, el delantero se mantiene enfocado en la cancha y en hacer historia en Copa Sudamericana. “Todos los equipos en está instancia son complicados. Lo tomó con mesura, y ahora debemos ratificar nuestro buen momento. Tenemos que ir a Perú a ganar y cerrar acá de la mejor manera la llave”, recalcó.

