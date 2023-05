Un trabado partido protagonizan Universidad de Chile y Cobresal en Santa Laura. Un partido plagado de acciones trabadas y pelotas perdidas, donde ningún equipo ha logrado mostrar su mejor nivel. Un resultado que solo le acomoda a Huachipato, que seguirá siendo líder exclusivo del torneo.

Pero hubo un jugador que lo pasó peor durante el match: Darío Osorio. El juvenil de la U sigue sin poder descollar en los azules como lo hizo el año pasado y las complicaciones se le suman. Contra Cobresal fue expulsado producto de una doble amarilla.

La primera se la ganó a los 33 del primer tiempo, tras una dura entrada sobre Alejandro Camargo. Mientras que la segunda se la ganó en la parte final del encuentro, por un manotazo a Nelson Sepúlveda luego de lanzar un pelotazo.

La reacción inicial del juvenil fue de que no lo vio y de hecho el árbitro inicialmente no lo había considerado como jugada digna de amarilla. Sin embargo fue la sangre en el rostro del jugador minero lo que modificó la visión del juez y el VAR no lo llamó para que reconsiderase la decisión.

Sin embargo el panorama se vio ensombrecido aún más para la U, ya que, por reclamos, el árbitro decidió sacar del partido a Mauricio Pellegrino. El DT decidió seguir viendo el partido desde la gradería, aprovechando que no había público presente en Santa Laura.

Dos duras bajas para el partido que deberán jugar los azules en el cierre de la primera rueda del torneo, ante Ñublense en Chillán. Vale recordar que a la U todavía le resta completar el partido ante Católica, que fue suspendido en Collao por los incidentes en la barra azul.

Para el partido ante los chillanejos la U suma ya varias bajas. Federico Mateos está desgarrado, Matías Zaldivia recibió la quinta amarilla ante Cobresal y no podrá estar presente, así como tampoco Darío Osorio. Por último, hay que esperar si Assadi recibe una o dos fechas de castigo.