Directivo de U de Chile golpea la mesa: "No estoy pensando en el TAS, perdimos en la cancha"

Universidad de Chile todavía no ha podido dar vuelta la página por completo de lo sucedido en la final del Campeonato Nacional, donde empataron en el último partido ante Everton y permitieron que Colo Colo fuera campeón.

Una polémica que se encendió cuando el árbitro Francisco Gilabert anuló, con ayuda del VAR, un agónico gol de Leandro Fernández, que les habría permitido llevar todo a una gran final con los albos.

Si bien ahora el plantel y el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez están mentalizados en la gran final de la Copa Chile 2024, donde enfrentarán a Ñublense el miércoles en el Estadio Nacional, todavía queda una pica.

Fue uno de los directores de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, quien sacó la voz en el programa 100% Azules, donde habló del tema de la denuncia en el TAS, además del polémico partido con el cuadro de Viña del Mar.

U de Chile perdió la oportunidad de llevar el torneo a una final. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

El TAS y la polémica con Everton sigue dando vueltas en U de Chile

La directiva de Universidad de Chile, la concesionaria Azul Azul no ha cerrado por completo el último torneo, luego de confirmar que llevarían la denuncia contra Colo Colo al TAS, por el desacato de Jorge Almirón.

Algo que se tomó los últimos días y la definición por el torneo, pese a que para algunos fue más clave lo que pasó en ese partido ante Everton y la situación con el árbitro.

“No, de mi parte no. No pienso en eso. No estoy pensando en el TAS, perdimos el partido. Te hablo todo esto a título personal, perdimos con Everton y ya está. Merecimos ganar, para mí el gol es legítimo y seguirá siendo legítimo. Siento que ganamos en la cancha en ese partido”, comentó Juan Pablo Pavez.

El director de Azul Azul deja en claro que se perdió una gran oportunidad contra Colo Colo: “Es una jugada de fútbol, el partido estaba de ida y vuelta jugándose al límite y el árbitro dejó jugar”.

“El fútbol chileno se merecía una final, hubiese sido uno de los mejores campeonatos en mucho tiempo. Perdimos todos, por todos lados”, finalizó su entrevista.