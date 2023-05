Una de las teleseries en el presente mercado de pases tiene que ver con la situación de Darío Osorio, una vez que Universidad de Chile se abrió a escuchar ofertas para la compra de un porcentaje de su pase.

Luego que se conoció la versión desde el directorio de Azul Azul, han aparecido rumores de prensa con posibles interesados, donde destaca en Leicester City, además del Newcasltre.

“Grupo”

Una situación que no gusta para nada al periodista Danilo Díaz, quien golpea la mesa ante los rumores por Osorio, dejando en claro que esta situación no le hace bien al propio jugador.

“Sabes qué, todo eso creo que me huele a grupo. Los jugadores se venden. El Norwich apareció y se llevó a Marcelino, lo venían siguiendo hace tiempo. Lo sabían los que eran sus antiguos representantes. Hay un interés de alguien”, comentó Díaz en radio ADN.

El especialista, por lo mismo, pide detener esta situación, porque afecta el rendimiento en un talentoso jugador, pero que se puede ver perjudicado mentalmente.

“Grupo. Es grupo. Nos quieren hacer creer y los cinco palos. Dejen que el cabro juegue, se estabilice y no le metan cosas en la cabeza. El futbol chileno no necesita. Sean responsables, los que le meten pajaritos en la cabeza y vienen con este cuento córtenla. El futbol chileno no está para eso”, precisó.

“No ha llegado nada. Es grupo. Los jugadores se los llevan o no, cuando llega oferta se lo llevan. Cinco palos verdes, o sea los ingleses van a venir por un jugador que no está jugando”

Para Diaz la situación es clara, no hay nada de otros clubes exrtranjeros, más sabiendo el rendimiento que ha mostrado en esta temporada.

“Se terminan armando teleseries, novelas. Cree todos los cantos de sirena se termina frustrando”, cerró.