Comienza la batalla en el escritorio entre Independiente y U. de Chile. Tras los graves incidentes que llevaron a cancelar la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, los equipos inician sus defensas ante la Conmebol para quedarse con la llave y seguir en competencia.

Las dirigencias del Rojo y el Bulla viajaron directamente a Paraguay para conversar con representantes de Conmebol. Por otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya abrió un expediente disciplinario por el caso.

En ese sentido, Gonzalo Fouillouix explicó por qué la U tiene una ventaja a la espera de la resolución. “Ambos equipos tienen un plazo de cinco días para presentar todas sus pruebas ante la Conmebol, porque no es lo mismo la cantidad de pruebas o de información que había el miércoles a lo de ahora“, dijo en El Team del Siete.

“Se muestra una complicidad bastante marcada de la policía, e Independiente cambió el tono. De hecho, ya identificó a algunos delincuentes“, agregó el periodista.

Fouillioux opinó sobre lo que viene para U. de Chile en la Conmebol | Photosport

ver también Gastón Edul indica la fecha en que Conmebol entregará el castigo a Independiente y la U. de Chile

“¿Qué pesa más?”: Gonzalo Fouillioux y la resolución de Conmebol

“Hay dos cosas en el expediente. Una le juega en contra a la U, porque dice que la hinchada visitante con sus desmanes suspende el partido“, mencionó Gonzalo Fouillioux.

Publicidad

Publicidad

“Pero hay otros puntos que perjudican mucho a Independiente. Tienen que ver con sus responsabilidades como organizador y con recomendaciones previas que no fueron garantizadas por ellos, como que no hubiera gente en la tribuna de abajo o la presencia de la seguridad privada o policía, y lo que pasó con la voz del estadio, que sin ninguna autorización hace que la gente de la U se vaya y se produce el linchamiento”, explicó Gonzalo Fouillouix.

“Yo no sé qué pesa más, pero yo pienso que lo que pesa más es quién organiza el evento y que no cumplió con ninguna de las medidas de seguridad que presentó la Conmebol“, sentenció.