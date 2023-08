Danilo Díaz apunta a la dirigencia con el regreso de los fantasmas en U. de Chile: "Apretar los dientes para no pelear por el descenso"

Universidad de Chile suma su cuarta derrota consecutiva en el Campeonato Nacional, donde pasó de estar peleando la cima a estar más cerca de los puestos de descenso, luego del 5-2 de O’Higgins.

Una situación donde el periodista Danilo Díaz apunta a la directiva de Azul Azul por no contratar más jugadores en el mercado de pases, donde esta campaña hace recordar a la terrorífica de 2001.

Alarma

Para el periodista de radio ADN lo que está mostrando Universidad de Chile es repetir algo vivido y que terminó con los hinchas con el corazón en la mano, a segundos de caer a la Primera B.

“Los fantasmas de 2020 y 2021, tras el partido con Colo Colo, cuando venía quinta y termina jugando con La Calera para salvar del descenso. Las decisiones son relevantes, las definiciones del cuerpo técnico, para ver si está dispuesto a seguir. Tiene que haber resoluciones”, comentó Díaz tras el partido.

En ese sentido, le manda un mensaje claro a la dirigencia de Azul Azul, que, tras no traer más jugadores, ahora debe aguantar lo que viene.

“Con errores desde la directiva porque era fundamental que trajera jugadores. Estaban con lo justo. Faltaba algo más. La planilla dice que no me puedo pasar en gastos y había posibilidad de pelear arriba, ahora apretar los dientes para no pelear por el descenso”, enfatizó.

“Pero hay una decisión de la directiva, porque todos veían que faltaba un lateral izquierdo, que lo fueron a buscar a última hora y le falta agente rápido, uno que rompiera por fuera. La U no lo tiene, no tiene uno que desequilibre ni un volante que la pida”, detalló.

En ese sentido asegura que la goleada ante los de Rancagua puede marcar el camino, por lo que ahora se debe tomar decisiones importantes.

“Es un resultado saca técnico, hay que ver cuál es la convicción para mantenerlo y ver la fuerza del entrenador para seguir en este momento, en este sitio. A lo mejor entiende que la idea no está llegando”, finalizó.