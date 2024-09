El King lanzó un tremendo palo al portero, recordándole su breve y único paso por el extranjero en Brasil. Eso sí, el dato que tiró no fue del todo correcto.

El fútbol chileno otra vez es testigo de una nueva polémica de Arturo Vidal. El King sorprendió a todos en sus redes sociales con palos a Charles Aránguiz, Franco Armani, Ricardo Gareca y Marcelo Díaz.

La situación derivó en que Johnny Herrera saliera a defender a sus ex compañeros de Universidad de Chile, pero lo que nadie esperaba era la respuesta. El volante arremetió de vuelta y repasó al otrora arquero recordándole su breve paso por Brasil con la camiseta del Corinthians.

Entre todas las cosas que le lanzó al ídolo azul, aseguró que había jugado apenas tres partidos por el Timao. Sin embargo, esto generó una ola de dudas que en RedGol decidimos aclararte.

¿Cómo le fue a Johnny Herrera en Corinthians?

La pelea entre Arturo Vidal y Johnny Herrera ha puesto en duda la participación del arquero en su paso por Corinthians. El King aseguró que apenas jugó tres partidos por el Timao, pero lo cierto es que hubo más, aunque tampoco mucho.

Johnny Herrera estuvo un año en el Corinthians en 2006. Foto: Archivo La Tercera.

En total, el ídolo de Universidad de Chile logró disputar un total de 9 partidos oficiales en su paso por el club en 2006. Tras llegar en enero de ese año, el chileno comenzó una disputa que le permitió tener poca acción.

Las cosas comenzarían bien luego de participar en 5 encuentros del Campeonato Paulista. Sin embargo, las cosas se le complicarían y mucho con el pasar de los días, perdiendo su lugar.

Por el Brasileirao pudo disputar apenas un partido, en el que fue titular contra Gremio en el inicio del torneo. Tras ello no tuvo más apariciones en la Serie A, pero tendría revancha.

En medio del campo entre Campeonato Paulista y Primera División, el portero pudo jugar tres duelos por la Copa Libertadores de ese año. Ante Tigres UANL, Universidad Católica y Deportivo Cali tuvo un rol protagónico para luego desaparecer definitivamente en duelos oficiales.

Johnny Herrera no jugó tres, pero no pasó de los nueve partidos en el Corinthians. En ellos terminó recibiendo siete goles que derivaron en que, para la temporada 2007, no fuera considerado y fichara con Everton.

¿Cuántos títulos ganó Johnny Herrera en su carrera?

Johnny Herrera logró levantar un total de 16 títulos a lo largo de su carrera. Entre ellos suma uno con Everton, dos con la selección chilena y 13 con Universidad de Chile, siendo la Copa Sudamericana el más importante de todos.

¿Cuántos chilenos han jugado en el Corinthians?

Cinco son los jugadores chilenos que han pasado por el Corinthians. Además de Johnny Herrera (2006) están Julio César Souza (1982), Cristian Suárez (2008), Claudio Maldonado (2013) y Ángelo Araos (2018-2021).