Universidad de Chile es puro optimismo y fe. Los azules el pasado domingo fueron al estadio Monumental y enterraron 23 años de malos resultados, porque le ganaron a Colo Colo el Superclásico como visitante.

El gol de cabeza de Israel Poblete va a quedar en la historia del fútbol chileno, pero pese a ello el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, no se agranda y apenas terminó el partido con los albos puso la pelota sobre el piso.

El buen momento de los laicos no es sólo por un partido, ya que acumulan tres victorias en la misma cantidad de encuentros, lo que tiene feliz al camarín del equipo que tiene sus instalaciones deportivos en La Cisterna.

El líder oculto de la U

Este viernes el estratega laico enfrentó a los micrófonos en conferencia de prensa, donde habló de la labor de Cristopher Toselli, quien pese a ser el suplente del arquero Gabriel Castellón, es vital en el vestuario universitario.

“Me parece que las grandes campañas la sostienen los planteles, no los equipos y la sostienen los líderes. A unos les toca jugar y otros no. Toselli es un excelente profesional, mejor persona, da su aporte de liderazgo juegue o no. Sostienen las grandes campañas los lideres y él es uno”, sostuvo el estratega argentino.

La importancia del meta quedó en evidencia el pasado domingo en Macul, porque dio una emotiva arenga en el camarín, y luego de la victoria fue a abrazar a Gabriel Castellón para empezar con el cántico “un minuto de silencio para el Indio que está muerto”, en plena cancha del Monumental.

