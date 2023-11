Universidad de Chile volvió del parón por la fecha FIFA de noviembre con un duro golpe anímico. La U cayó por 2-1 a manos de Coquimbo Unido, este viernes en el estadio Santa Laura, por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023. Con la derrota se alejaron de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Cristopher Toselli vio en cancha la caída del cuadro universitario y fue enfático en apuntar directamente hacia el arbitraje por el marcador sufrido. Según el portero azul, el árbitro Manuel Vergara condicionó el partido al expulsar a Matías Zaldivia (42′) y pitar el penal que marcó Rodrigo Holgado (45+6′).

El meta de la U aseguró que “hicimos un buen primer tiempo, unos buenos 20 o 25 minutos que tuvimos chances. También mostramos un gran ímpetu junto a la gente, pero lamentablemente con una pelota parada en el córner nos marcan. Y después se nos puso cuesta arriba con un penal que creo que no fue”.

Toselli, además, destacó que todos en el plantel de Universidad de Chile tienen claro que no correspondía la pena máxima. “Hay reglas que, o sea, nos van a dar charlas y nos dicen que ese tipo de jugada no es penal. Por eso se nos pone aún más cuesta arriba, porque la expulsión y el penal fueron golpes importantes”, añadió.

“Me parece que el árbitro se equivocó en el penal, la expulsión de Matías no la he visto, pero condiciona mucho. Sé que el resultado quizás no pasa por ahí, pero fueron dos golpes muy rápidos que nos dejó cuesta arriba. Para mí fue falta de criterio, pero no podemos decir mucho”, destacó el arquero azul.

De todos modos, Cristopher Toselli le agradeció a sus compañeros por el esfuerzo que realizaron hasta el final del encuentro. “Aún así no bajamos los brazos, prácticamente no nos llegaron, pero era difícil e hicimos un gran desgaste. No nos alcanzó”, sentenció.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Luego de perder a manos de Coquimbo Unido, Universidad de Chile tiene un duro desafío en frente. El próximo domingo 3 de diciembre, a las 18:00 horas, deben enfrentar al líder Cobresal en El Salvador. Este duelo será válido por la fecha 29 -y penúltima- del Campeonato Nacional 2023.

¿Cómo va la U en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023?

Universidad de Chile, a falta de varios partidos para cerrar la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023, marcha en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 37 puntos y -3 de diferencia de gol. Si Universidad Católica, Audax Italiano o Ñublense ganan, harán que la U baje y/o se aleje de los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

