Universidad de Chile se prepara para un duelo crucial frente a Audax Italiano. Los azules arrastran ocho partidos en línea sin ganar con seis derrotas y dos empates, con el entrenador Mauricio Pellegrino colgando de un hilo en la banca.

En medio de este escenario, este viernes habló la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez. Y en Deportes en Agricultura Cristián Caamaño sigue esperando la autocrítica de la directiva el Chuncho.

“Sería bueno decirle a Cecilia Pérez que todas estas cosas que habla, habla bien la ex ministra del Deporte… las podría haber resuelto en el directorio en junio, julio, cuando Pellegrino perdía reforzar el equipo. Cuando el DT pedía acciones, no respaldos desde palabra, sino hechos concretos”, dijo Caamaño de entrada en tono molesto.

El periodista agregó que “así como confiaron tanto en Pellegrino debieron confiar en el entrenador cuando les decía que había que reforzar el equipo independiente de la posición en la tabla. Y ellos decididamente no lo quisieron hacer y hoy están pagando consecuencias inimaginables para ese momento”.

“Por algo Pellegrino fue tan insistente y hasta majadero, en otro tono en comparación a otros entrenadores, pero sigue insistiendo en que al equipo le faltó hambre. Y esa crítica no ha tenido respuesta por parte de los directivos. Ni cuando habló Michael Clark el otro día ni ahora con Cecilia Pérez ahora”, complementó.

El rostro de la 92.1 FM siguió con sus dardos: “¿por qué el club decidió no reforzarse? ¿Quién tomó la decisión? En definitiva, le cerraron la puerta en la cara a Pellegrino cuando fue a pedir refuerzos. Y eso hasta ahora es la mayor crítica que ha hecho Pellegrino, no si la U es grande o no. La verdadera crítica que ha hecho Pellegrino es la falta de ambición del club, y eso no ha sido aclarado por el presidente ni la vicepresidenta de Azul Azul. Todo lo demás son bonitas palabras y discursos”, expuso el comentarista.

Cristián Caamaño sentencia tajante que “ellos no reconocen el error. El discurso, lo dice Cecilia Pérez: ‘con el mismo plantel que éramos punteros hoy estamos pasando malos momentos’. Como queriendo decir ‘así como te dimos un plantel para estar primeros, no nos puedes tener en esta posición ahora’. Esa es la respuesta de Cecilia Pérez”.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, la U volverá a jugar por el Campeonato Nacional el lunes 2 de octubre. Ese día recibirá a Audax Italiano en el estadio Santa Laura, desde las 19:00 horas.

¿Qué pasa con Pellegrino si la U pierde contra Audax Italiano?

Si Universidad de Chile pierde el duelo contra Audax Italiano, la U sumará nueve partidos consecutivos sin triunfos y Mauricio Pellegrino será despedido del club por los malos resultados.