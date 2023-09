La autocrítica de U. de Chile por no reforzar el equipo a Pellegrino

Uno de los puntos donde más se ha criticado a Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, fue por no reforzar su plantel a mitad de temporada en el mercado de pases, dónde sólo llegó, en el último día, Vicente Fernández.

Con los azules peleando en la parte alta, se consideró no traer más jugadores, donde luego todo se derrumbó con ocho fechas sin saber de victorias, que tienen con un pie afuera al técnico Mauricio Pellegrino.

Contexto

Una situación que fue abordada por la vicepresidenta de Azul Azul, quien trató de explicar el momento que están viviendo como club, con una mala racha que no han podido superar.

“Diferenciar dos momentos. El primero con la conformación de este plantel al inicio de año, donde muchos de ustedes señalaban que la U era uno de los clubes que mejor se reforzó. Señalaban que la contratación de Pellegrino era el golpe del mercado”, comenzó explicando.

“Luego pasamos, que es propio de los resultados, que cuando no se dan se olvida la primera etapa. Por eso hay que equilibrar”, detalló.

Refuerzos

Por lo mismo, los hinchas han sido enfáticos en reclamar por qué no se reforzó el equipo para seguir peleando arriba en la tabla de posiciones, algo que tiene explicación de parte de Azul Azul, desde la mirada económica.

“A mitad de temporada, cuando se pudo reforzar, nos vimos enfrentados a la misma situación de otros clubes, donde ningún club se pudo reforzar como quería”, comentó Pérez.

“No es que uno no quisiera. Quién no quiere traer jugadores para un equipo. Fue por temas de mercado y financieros. Uno como dirigente no sólo es hincha, debe ser responsable con los recursos y debe ir equilibrando. Desde el dolor del momento de indignación, uno tiene que ponderar y ser equilibrado”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, la U volverá a jugar por el Campeonato Nacional el lunes 2 de octubre. Ese día recibirá a Audax Italiano en el estadio Santa Laura, desde las 19:00 horas.

¿Qué pasa si la U pierde contra Audax Italiano?

Si Universidad de Chile pierde contra Audax Italiano, Mauricio Pellegrino será despedido del club por los malos resultados.