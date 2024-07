No es un secreto para nadie que los hinchas de Universidad de Chile insistieron al técnico Gustavo Álvarez sobre la necesidad de tener en cancha a Lucas Assadi, a lo que el talentoso ’10’ respondió con goles y asistencias, en el Campeonato Nacional y Copa Chile.

En los últimos cinco encuentros con los azules, el volante de 20 años se hizo presente con goles ante Everton, Municipal Puente Alto y San Antonio Unido, además de ser titular durante la participación de su equipo en el certamen copero.

Sin embargo, todavía Assadi no llega a explotar como el talento que muchos consideran que es. Tal como el ex técnico Claudio Borghi, que incluso se lanzó contra el plantel de la U por no ayudar al ’10’ para que muestre su mejor desempeño en cancha.

Lucas Assadi lleva cuatro goles con la U en esta temporada (Photosport)

La defensa de Borghi a Assadi y el mensaje para la U

Durante su presencia en el programa Todos Somos Técnicos, en TNT Sports, el Bichi realizó una solicitud a los compañeros del volante para que le den más juego en los partidos y dejen a un lado la mecanización de movimientos para privilegiar el talento.

“Hay que convencer a los jugadores que se la den, otra cosa. Cada vez que le pasan la pelota y los compañeros tienden a correr, ahí te obligan al pase perfecto, si tú tienes tres opciones de pase y te corren los tres…, ahora si te corren dos y uno se queda, ahí tu puedes jugar“, señaló Borghi en defensa de Assadi.

Los números del ’10’ en este 2024

Entre el Torneo Nacional y la Copa Chile, Lucas Assadi acumula un total de 532 minutos en cancha durante 12 compromisos, cinco de ellos como titular, en los cuales acumula cuatro goles, además de recibir una tarjeta amarilla.

