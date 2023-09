Universidad de Chile no puede cortar la mala racha y completó su octavo partido consecutivo sin triunfos. Ante Deportes Copiapó fue la sexta derrota, más otros dos empates. Los azules acrecientan el modo crisis y el foco apunta en la salida o permanencia de Mauricio Pellegrino como DT.

Tras la derrota, la familia azul reaccionó en conversación con Paulo Flores y RedGol. El ex entrador azul, César Vaccia cree que la U jugó mejor, pero no sabe cómo anotar. Asimismo, prefiere pensar que el fantasma del descenso aún está lejos.

“En esta oportunidad la U jugó mejor que otras veces aunque parezca contradictorio. Y Copiapó fue más efectivo. Fue figura el arquero Espinoza. Si tú no haces los goles después te pasa la cuenta, y la U pudo ponerse 0-1 arriba. Llegan arriba y no marcan. Pero es tan irregular este campeonato que la U hace ocho partidos no gana, pero si vuelve al triunfo hasta se puede meter en zona de Copa Sudamericana. Es dramático, porque la U no está acostumbrada a estas situaciones, salvo en el último tiempo, pero creo que todavía no es tan dramático. Hay un espacio para poder respirar tranquilos aún”, dijo Vaccia.

Por su parte, Francisco Las Heras manifestó que “la U gracias al ahorro que tuvo en la primera rueda del torneo, podría eventualmente respirar tranquila el resto del torneo, pero sin aspirar a nada. Pero para eso necesita ganar de local y sacar algún punto de visita. Pero no le ganamos ni a los que están en las últimas posiciones de la tabla. Y todavía no se puede saber cuál es el equipo de la U porque en todos los partidos hay tres o cuatro cambios. No lo entiendo. Ni tampoco por qué deja a Lucas Assadi afuera. La U va a pasarlo mal si no consigue algunos puntos en lo que queda”.

Por último, Raúl Toro sentencia que “es un atado de nervios. La U es por lejos el equipo al que más fueras de juego le cobran. Es impresionante, Leandro Fernández y Nicolás Guerra pasan todo el partido offside. Pero yo creo que la U está lejos del descenso porque los otros están muy abajo”.

¿Cuántos partidos lleva la U sin ganar?

Universidad de Chile completó ocho partidos sin triunfo frente a Copiapó. Acá el listado:

-U. Española 3 – 0 U. de Chile

-U. de Chile 0 – 1 Palestino

-Magallanes 2 – 1 U. de Chile

-U. de Chile 2 – 5 O’Higgins

-U. de Chile 1 – 1 Curicó unido

-La Calera 2 – 1 U. de Chile

-Colo Colo 1-1 U. de Chile

-Deportes Copiapó 3 – 1 U. de Chile

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras la derrota ante Copiapó, y las dudas sobre la continuidad de Mauricio Pellegrino en la banca azul, Universidad de Chile recibe a Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.