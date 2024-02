Lo que sucedió en la Supercopa ha dejado mucho sobre lo que hablar. Los violentos incidentes en el Estadio Nacional han sido transversalmente repudiados desde el mundo del fútbol.

Las reacciones que más llamaron la atención al respecto fueron las de Marcelo Díaz y Arturo Vidal. El primero aseguró que los hinchas de la U no harían lo mismo que lo que hicieron los de Colo Colo, lo que los hace distintos. Mientras que el segundo pidió por todos los medios que se terminara el duelo de la Supercopa, pese a los incidentes.

Anexo a ello, habló con Redgol Leonel Herrera, quien le respondió a Marcelo Díaz, diciendo que en Universidad de Chile no quemaban estadios porque no tenían uno.

En el fondo, en vez de hablar de lo que importa, muchos se pusieron a tirar pachotadas de un lado a otro y esto solamente avivó más las típicas discusiones entre hinchas albos y azules.

“Son estupideces que no llevan a nada más que a tener pantalla”

Redgol contactó en esta ocasión a Víctor Hugo Castañeda, ídolo azul de los noventa y comienzos del 2000, quien, además, está fuertemente identificado con el club, en el cual también ha ejercido de DT.

Por todo ello, valía la pena conocer su opinión de los hechos. “Yo creo que se está siendo demasiado populista. En el caso de las declaraciones de Vidal, a mí no me parecieron. no se puede minimizar la estupidez que estaba haciendo la hinchada de Colo Colo. De hecho, yo no sé si serán hinchas”, declaró VHC, quien siente que “los delincuentes tienen secuestrado el fútbol”.

“Son los mismos casi los que se juntaron en la primera línea y quemaron las estaciones de metro. Es un modus operandi que tienen ellos y que si las cosas no se hacen a la pinta de ellos, entonces no se hacen”, añadió, poniendo en la mesa su hipótesis.

A la hora de hablar específicamente de las palabras de Leonel Herrera, Castañeda les bajó el perfil. “En el fondo Herrera tiene razón, si la U no tiene estadio. Esto es así. Que se va a poner uno a pelear y menos con él”, comentó, añadiendo un análisis personal al respecto.

“Ponerse a discutir por esas estupideces a mí no me parece, creo que hay que empezar a mirar el tema de fondo. No hay que hablar de estupideces que no llevan a nada más que a tener pantalla”, cerró enfático el ex DT de la U.

¿Contra quién juega Universidad de Chile el primer partido del Campeonato Nacional?

De no mediar paro, la U enfrentará a Cobresal el domingo 18 de febrero en el Estadio Nacional. El duelo está programado para las 18.00 horas de aquel día.

