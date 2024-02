"No queman estadios porque no tienen": Leonel Herrera le echa más bencina al posteo de Marcelo Díaz

Los incidentes provocados por la barra de Colo Colo en la Supercopa ante Huachipato derivaron en la suspensión del encuentro, un hecho que tuvo mucha repercusión a nivel nacional.

De hecho Marcelo Díaz, jugador emblema de la U, usó sus redes sociales pocos minutos después de los desórdenes para indicar “nosotros te queremos, nosotros te cuidamos. Somos y siempre fuimos diferentes”.

Con el correr de las horas borró la última frase, debido a que muchos le enrostraron que los hinchas de la U también quemaron el estadio hace algunos años. Y un ex jugador de Colo Colo le contestó de manera vehemente, echando más leña a la hoguera.

Se trata de Leonel Herrera padre, quien señaló a Redgol que Díaz “no puede decir eso porque están las dos barras muy equiparadas en desórdenes, no podemos echarle la culpa a la barra de Colo Colo. Y ojo que tampoco son todos los hinchas, es un grupito”.

Luego contó que “no me parecen sus declaraciones, no tiene que meterse en eso. O debe responsabilizarse de las cosas que dice. Los de la U también han tenido problemitas y si no queman estadios es porque no tienen estadio, lamentablemente”.

Condena a la hinchada de Colo Colo

Leonel Herrera agregó sobre la violencia que “ojalá todo esto se termine, que la gente pueda ir a los estadios con la familia, por los problemas que están sucediendo con asaltos y cuanta cosa ocurre”.

Contó además que “hay que estudiar todo esto para llegar a conclusión rápida, sino será imparable. Toda la gente está alegre y contenta, Colo Colo no tenía por dónde si quiera empatar, estaba ganado”.