La Supercopa 2024 entre Colo Colo y Huachipato marcó el triste inicio de esta temporada del fútbol chileno. El encuentro no se pudo terminar de jugar en el Estadio Nacional gracias al pésimo comportamiento de los hinchas albos, quienes en la galería norte del generaron graves incidentes ante las fuerzas de orden.

Cristián Zavala, delantero del Cacique, fue uno de las tantos jugadores que comentó lo que fueron estos lamentables hechos. Para el atacante, el actuar de carabineros con el gas pimienta fue demasiado y el suspender la brega fue la peor decisión que se pudo tomar.

“Nosotros íbamos saliendo y nos quedamos en el túnel porque el jefe de seguridad nos dice que estaban ahí discutiendo afuera. Ahí los capitanes decidieron salir, porque la gente igual si nos ve, puede bajar un poco”, relató Zavala en charla con ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro.

En ese sentido, el delantero sostuvo que “nosotros nos acercamos y la policía tiraba gas. Lo de la policía fue mucho. Incluso a mi hijo y la gente que estaba en marquesina alto, también le llegó el gas. También creo que es mucho, como dijo Arturo igual es cierto, en otros lugares hay otras medidas y yo creo que parar el partido fue lo peor”.

“Adentro no se siente tanto el ambiente que hay afuera. Adentro no se veía nada, se ven las rejas, pero no se ve lo que estaba haciendo la gente, como estamos a la misma altura. Lo que yo vi era que la policía estaba tirando gas, incluso a la gente que estaba en Andes y la gente ya estaba mal. Es un poco fuerte”, concluyó.

¿Qué viene ahora para la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato?

El directorio de la ANFP se debe reunir en un plazo de no superior a 48 horas para determinar lo que ocurrirá con esta Supercopa 2024. Una opción es jugar los diez minutos restantes del encuentro, mientras que la otra es dar por terminada la brega de manera definitiva.

