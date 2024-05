Uno de los grandes problemas que ha tenido Universidad de Chile en sus últimos partidos, tiene que ver por cómo se le cierran los rivales en el Campeonato Nacional, que les ha hecho perder importantes puntos en la tabla de posiciones.

En ese sentido, tras el empate sin goles ante Ñublense los jugadores azules reclamaron porque los rivales se les “arratonaban” en el Estadio Nacional, lo que es un gran problema para el equipo de Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, la idea es buscar un jugador que pueda aportar en abrir los esquemas que les plantean los rivales a la U, donde buscarán nombres para el mercador de pases.

Pero fue Claudio Borghi quien, nuevamente, pide poner fichas a Lucas Assadi, dando a entender que es el único jugador en la U que puede hacer ese trabajo, pero hay que saber llevarlo.

Borghi respalda a Assadi en la U

El ex técnico de Colo Colo y actual comentarista deportivo en TNT Sports, metió a la juguera el juego de Universidad de Chile, donde deja de lado los aportes de Marcelo Díaz y Leandro Fernández para explicar la importancia de Lucas Assadi.

“El fútbol es un trabajo de equipo y en el fútbol hay especialistas. No le pediré a Fernández que sea creador, porque no siente esas condiciones. No le pediré a Marcelo Díaz, porque es claro hasta ciertos lugares. Si se te meten atrás necesitas un especialista para abrir los candados que están cerrados”, comenzó su explicación.

“Creo que es un tema que tiene que resolver Álvarez, porque Fernández va para arriba, Palacios para arriba, Guerrero también y todos con intención de atacar, pero a veces no hay pausas y esas son necesarias en todos los lugares”.

Por lo mismo, destaca que acá viene la importancia de Lucas Assadi en Universidad de Chile, pero, con los pocos minutos, y el poco entendimiento con sus compañeros, se hace complicado.

“Creo que Assadi es uno de ellos. Lo que me complica como creador, y yo jugaba bien, hueón. Lo malo es cuando te ponen solamente para mejorar el resultado. Está nervioso el equipo, todos corren para arriba y a quién se la doy. Hay una imagen donde Assadi se pasa dos o tres y no tiene a nadie al lado, porque en la desesperación de meter goles los delanteros corren para adelante y nadie tiene posibilidad de paredes”, profundiza.

“Si miras las jugadas de Assadi (contra Ñublense) todas tienen sentido, le da un pase de toques de dos piernas a Pons que no entendió, todo es sentido deportivo”, finalizó.

¿Cuáles de Lucas Assadi en la U en 2024?

Lucas Assadi pasó de ser titular indiscutido a ni siquiera estar en consideración para el Clásico Universitario. En la presente temporada disputó apenas un total de 142 minutos en cancha durante siete encuentros, sin registrar goles ni asistencias.

