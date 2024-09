Gustavo Álvarez destaca que en U de Chile sí: "Nuestros juveniles suman minutos por mérito deportivo y no por edad"

Gustavo Álvarez prepara el trascendental duelo de Universidad de Chile contra Palestino, con la convicción que un triunfo puede ser un paso más al título. La U no puede ceder puntos en la lucha por el campeonato con Colo Colo.

Junto a las empanadas de pino y negar un supuesto apriete del plante, el DT se dio tiempo para destacar el trabajo de inferiores y el desempeño de los juveniles en el plantel adulto, esto por la polémica generada tras la derrota de la selección chilena contra Bolivia.

“En los dos equipos que me tocó dirigir en Chile, los juveniles fueron soluciones. Hay equipos que tienen dificultad para sumar minutos o que no tienen formados en su propio club. Nosotros aquí tenemos jugadores que han sumado minutos, pero por mérito deportivo y no por edad”, dijo Álvarez.

Agregó que “eso habla bien del proceso formativo y es parte del proyecto del Club. sobre el fútbol chileno es tema de debate, pero en el caso nuestro los jugadores han sumado los minutos por méritos netamente futbolísticos”.

Mérito y nuevo profesional

“Siempre digo que los jugadores llegan a primer división por mérito deportivo, pero se terminan sosteniendo por su carácter. Y el carácter también se forma. El gran mérito está en su formación y en los formadores del club”, complementó.

Incluso, este mismo viernes la U informó que el canterano Fernando Sanguinetti firmó su primer contrato profesional como futbolista para sumarse de plano como alternativa de Gustavo Álvarez.

Marcelo Morales rebalsó los minutos juveniles en la U, incluso pese a polémica con el DT.

“Fernando es un mediocentro. Tácticamente es inteligente, técnicamente apto y físicamente combativo. Tiene participación en la Proyección y alterna con nosotros. Es un jugador con futuro lógico, pero el futuro hay que trabajarlo día a día. Las promesas se forman en realidad producto del trabajo”, sentenció el DT azul.

¿Cuándo juega Universidad de Chile y contra quién?

La U recibe a Palestino este domingo 15 de septiembre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional. El partido es válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional.