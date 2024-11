Universidad de Chile dejó atrás años de fracasos a nivel local y por fin volvió a celebrar un título. El Romántico Viajero animó el Campeonato Nacional y terminó levantando la Copa Chile de la mano de varias figuras. Y una de ellas, sin duda alguna, fue Gabriel Castellón.

El arquero llegó desde Huachipato con la misión de pelear el puesto con Cristopher Toselli y se transformó en el titular, siendo una pieza fundamental para el gran 2024 azul. Uno con el que dejó tremendos números, pero que no le alcanzaron para su gran objetivo: volver a la selección chilena.

A pesar de que fue uno de los pilares del Bulla en esta temporada, Ricardo Gareca no convocó nunca al guardameta a su proceso. Una decisión que no lo tiene cómodo y que este lunes lo llevaron a dejar un particular mensaje en redes sociales… ¿dedicado al DT?.

Gabriel Castellón saca pecho por sus números en el torneo con la U

Gabriel Castellón fue una de las figuras de la U en el Campeonato Nacional, donde alcanzó tremendos números. Si bien estos no le alcanzaron para volver a la selección chilena, donde no está desde el camino a Qatar 2022, sí lo instalaron en la órbita.

Gabriel Castellón sacó a lucir sus números con la U para presionar a Ricardo Gareca. Foto: Photosport.

Es por ello que, ya realizando el balance de lo que fue su campaña con el Bulla, el portero aprovechó para dejarle un recado a Ricardo Gareca. ¿Cómo? Luciendo sus números con el elenco estudiantil en el Campeonato Nacional.

En Copa Chile el portero compartió el arco con Cristopher Toselli, pero en el torneo local se adueñó del puesto. A través de su cuenta de Instagram, Gabriel Castellón dio a conocer todos los datos en la portería azul, donde disputó los 30 partidos del certamen, con un 100% de los minutos (2.700).

En ellos consiguió el récord de 14 partidos sin recibir goles, dejando atrás la marca de Johnny Herrera y Sergio Vargas. Como si fuera poco, sumó un total de 19 triunfos, 8 empates y apenas 3 derrotas. Eso sí, esas fueron las que terminaron costando el título del Campeonato Nacional.

Pero más allá de lamentos, Gabriel Castellón dejó claro que sus números son para destacar. 24 goles recibidos, 80 atajadas, 672 pases correcto, 135 pases errados, 0 tarjetas rojas y 4 tarjetas amarillas fueron su saldo en el último torneo.

Quedará esperar ahora para ver si luego de uno de los mejores años de su carrera, logra convencer a Ricardo Gareca de llamarlo a la Roja. El Tigre entregará una nueva nómina recién en marzo, cuando tenga que enfrentar a Paraguay y Ecuador en duelos claves rumbo al Mundial.

Gabriel Castellón por ahora disfruta de sus vacaciones tras una temporada en la que demostró su gran alza desde Huachipato. El portero ahora ruega para que la U se refuerce bien y así puedan ir a pelearlo todo en 2025.

¿Debe estar Gabriel Castellón en la próxima nómina de Chile? ¿Debe estar Gabriel Castellón en la próxima nómina de Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Gabriel Castellón esta temporada?

Sumando Campeonato Nacional y Copa Chile, Gabriel Castellón logró disputar un total de 35 partidos oficiales esta temporada con la U. En ellos dejó su arco en cero en 17 ocasiones y recibió 27 goles en los 3.150 minutos que estuvo en la cancha.

¿Cuándo juega la U?

Gabriel Castellón disfruta de sus vacaciones antes de poner la mira en la temporada 2025 de la U. El Bulla espera amistosos y, por ahora, su único partido confirmado es la Supercopa ante Colo Colo, la que se llevará a cabo entre el 25 y 26 de enero.