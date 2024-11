Universidad de Chile se prepara para un 2025 donde está llamado a mejorar lo que hizo esta temporada y eso obliga a decisiones. Ya son varios los jugadores que fueron avisados de que no seguirán en el club y esa lista puede aumentar con otros.

De hecho, uno de los que sorpresivamente fue puesto en la lista de posibles salidas es Lucas Assadi. El 10 del Bulla sumó una nueva temporada sin poder ser titular y perdiendo espacio ante nombres como Maximiliano Guerrero, que venía de la B, o el canterano Ignacio Vásquez.

La situación llevó a que este lunes un histórico del fútbol chileno le dejara un claro mensaje al Romántico Viajero para que saque de su plantel al volante. Esto, no con la idea de sepultar su carrera, sino que para permitirle crecer en otro lugar.

Le ruegan a la U sacar a Lucas Assadi del plantel

A pesar de que disputó gran parte de la temporada, Lucas Assadi sumó otro año sin ser titular en la U. El 10 ha tenido partidos donde ha brillado, pero otros en los que ni siquiera ha sido considerado por Gustavo Álvarez, lo que a algunos ya le agotó la paciencia.

Lucas Assadi sigue en deuda con la U a pesar de sus chispazos. Foto: Photosport.

Este lunes Patricio Yáñez abordó la situación del volante y sorprendió al pedirle al club que separen caminos. “Yo, humildemente desde la experiencia, a Assadi deberían sacarlo de la U e ir a potenciarlo a otro lado. Siento que el ejemplo de Osorio es clave. Acá se va a perder y mandarlo a préstamo en un equipo chileno no garantiza nada“, señaló en Puntapié Inicial de Radio Agricultura.

Pero el ex delantero no lo planteó como un castigo, sino como una ayuda para su futuro. “Me gustaría verlo a Assadi como esos que se acuestan con fútbol y se despiertan con fútbol, como en Argentina o Brasil. Ayer me discutían por el Haaland de Macul, pero está bien porque no dio el ancho. Pero si lo quieren preparar, fuera de Chile está”.

“Siguiendo esta dinámica que te come el coco el que otro año no sea titular, no le dan chances. El técnico no se va a disparar en los pies y menos Álvarez dejando un jugador que le pueda ser útil en la banca por otro motivo“, remarcó.

Patricio Yáñez no se detuvo ahí y dejó en claro que Lucas Assadi no tiene espacio porque no ha demostrado nada para ganárselo. “Si el técnico no lo pone es porque el jugador no está en condiciones de hacerlo, de aportar y ser útil. Puedes jugar partidos y no la tocas, juegas otros y tampoco la tocas. Hubo partidos que le cambió la cara a la U, pero después tiene lagunas que ya no son lagunas, porque no participa ni interviene (…) El talento no te alcanza“.

“Tiene todo, salida por los dos perfiles, cambio de velocidad interesante, es hábil, pero es lo que decían de Thompson, que los problemas los tiene en la cabeza. No los comparo, pero muchas veces parte del jugador más que en el entorno”, complementó.

Finalmente, Patricio Yáñez insistió en que lo mejor para Lucas Assadi es salir de la U. “Que vaya afuera, donde encuentre el 100 por ciento, que no se pueda escapar del pensamiento fútbol. Psicólogo, alimentación, exigencia, técnicos distintos”.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Assadi esta temporada?

Lucas Assadi cerró la temporada 2024 luego de haber disputado un total de 31 partidos oficiales con la U. En ellos marcó 4 goles, aportó con 3 asistencias y llegó a los 1.168 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Tras ganar la Copa Chile, la U comenzó sus vacaciones y volverá a finales de diciembre a las prácticas. A la espera de amistosos, el primer partido confirmado para el Bulla será la Supercopa ante Colo Colo, la que se llevará a cabo el fin de semana del 25 y 26 de enero, con horario y sede por definir.