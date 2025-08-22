La Copa Sudamericana tiene casi definido el cuadro de cuartos de final. Solo resta saber qué pasará con la llave entre Universidad de Chile e Independiente para definir al último clasificado.

Ya hay siete equipos listos en la ronda de los ocho mejores de la “otra mitad de la gloria”. El octavo saldrá entre el Romántico Viajero o el Rojo. Incluso, podría ser eliminados ambos y que Alianza Lima, el rival del que pase, podría llegar a semifinales sin jugar.

El cuadro de la Copa Sudamericana

Como fue señalado anteriormente, Alianza Lima espera al que pase entre U. de Chile e Independiente. Por el mismo lado, Lanús eliminó a Central Córdoba y se medirá frente a Fluminense, quienes dejaron en el camino a América de Cali.

Por el otro lado del cuadro, Bolívar ratificó que es serio candidato y mandó a casa a Cienciano de Perú. El club de La Paz se medirá contra Atlético Mineiro, quienes dejaron fuera a Godoy Cruz. Independiente del Valle dejó fuera a Mushuc Runa y será oponente de Once Caldas, quienes le dijeron adiós a Huracán.

De esta manera, la Copa Sudamericana avanza para conocer a un nuevo campeón del torneo. En la edición 2024 el ganador fue Racing, pero en la actual temporada la Academia juega la Copa Libertadores, por lo que ya no tiene la opción de revalidar su título.

El último clasificado a los cuartos de final se definirá en las oficinas de la Conmebol. Tanto Universidad de Chile e Independiente expondrán las pruebas de sus posturas para que el organismo con sede en Paraguay tome la decisión final sobre quién avanzará de ronda.

Antes de la suspensión del encuentro por los incidentes, el Romántico Viajero ganaba la serie por 2-1. Como el Rojo era local, la mayoría apunta a fallas del club argentino como organizador, pero los hinchas azules también participaron del conflicto. El que pase, jugará la ida el 16 de septiembre y la vuelta el 23 del mismo mes.