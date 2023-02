Matías Zaldivia ha sacado chapa de indiscutido en la defensa de Universidad de Chile al cabo de las primeras tres fechas del Campeonato Nacional 2023. De hecho, el "22" del Romántico Viajero ya fue dupla de Nery Domínguez en el duelo debut y de Luis Casanova en los dos encuentros posteriores.

Si bien todavía es pronto para hacer balances, el ex defensor de Colo Colo parece poco a poco acallar las críticas que recibió cuando recién se concretó su arribo al Centro Deportivo Azul. Al menos así lo percibe él, quien explicó sus sensaciones de su importancia en el equipo al cabo de poco más de dos meses en la U.

"Me tocó jugar los tres partidos de entrada y me he sentido muy cómodo. Obviamente sentirse importante para el técnico y que te dé la posibilidad de empezar de titular en el equipo es importante sentirse con la confianza, pero así como te digo eso, Mauricio no nos da la camiseta. Cada uno se tiene que ir ganando el lugar, tenemos una linda competencia en la posición", apuntó el zaguero argentino-chileno de 31 años.

Matías Zaldivia y la hinchada de la U: "A fin de cabo, todos estamos en el mismo barco"

Pero también se refirió a la relación con la hinchada. "Desde el primer momento no fue un paso normal el que yo tuve, como dije siempre, era algo normal que estuvieran algo disconformes con mi llegada o dubitativos, por decirlo de alguna manera", introdujo Zaldivia su respuesta.

"Pero sabía que respondiendo en la cancha, viniendo de donde viniese, la gente me iba a empezar a bancar o a respetar como a cualquiera, al fin de cabo estamos todos en el mismo barco", aseveró el jugador formado en Chacarita Juniors, que tuvo un paso por Arsenal de Sarandí.