El directorio de la Federación de Fútbol de Chile tomó la determinación de continuar con el duelo entre Universidad Católica contra Universidad de Chile, que se reanudará desde el minuto 85 en un estadio por definir, pero sin público.

Algo que no gustó para nada en Azul Azul, quienes los tomó por sorpresa la votación realizada y que sepultó la idea de dar por clasificado a Universidad de Chile a las semifinales de la Copa Chile, por todo lo que tuvo que pasar su portero Martín Parra.

"Me parece que es de una injusticia deportiva tremenda. En un partido que primero partió con un corner que no era, un penal que, a mi criterío, tampoco es y luego la situación de Martín, donde nos vemos perjudicados. Nuestro arquero, que también es alguien que tuvo una llegada complicada al club, demostró que es un gran arquero, que estaba haciendo su segundo clásico y se ve perjudicado", comenzó diciendo el gerente deportivo, Manuel Mayo.

"Está con mareos, ayer había mejorado pero despertó mareao con dolor de cabeza, todavía no tiene sistema auditivo completamente. Está acompañado por gente del cuerpo médico del club, pero es lamentable que después de todo esto, corner que no fue, penal que no fue, con nuestro arquero perjudicado, se piense en renaduar el portero, que no sé en qué fecha, porque tenemos calendario apretado, por lo que nos jugamos en el Campeonato Nacional, que además nos vemos perjudicados por una peor fecha no hay respeto por la justicia deportiva y los damnificados sería la U y Martín", enfatiza con todo Mayo.

En esa línea, Manuel Mayo asegura, que más allá que en las bases no exista la forma de darle los puntos a Universidad de Chile, sí existía un elemento para que el directorio pudiera dar una señal para que esto no vuelva a ocurrir.

"Lógicamente uno se pone en todos los escenarios, pero dentro de las bases también existe una opción que es una decisión extraordinaria, como en este caso fuera de lo común, para tomar la determinacón más sensata apelando al sentido común, lo que pasa con nuestro arquero, para tener seguirdad en los estadios", detalla.

Por lo mismo, deja en claro nuevamente la postura azul en este caso: "Más que dar por ganador a la U es pasar la llave, porque no tiene justicia deportiva que se reanude, ni ir a los penales, porue será irracional. Lo que esperamos es que la U pase la fase como debe ser, no hay otro lugar para jugar y nosotros no tuvimos ninguna culpa de lo que pasó".