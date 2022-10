Universidad de Chile llama al plantel a no relajarse: "No estamos salvados"

Universidad de Chile sabe que gran parte de la tarea de salvar la categoría del Campeonato Nacional está cumplida, más allá que las matemáticas digan que les falta un punto. Pese a eso, el técnico Sebastián Miranda asegura que ha sido claro con su plantel en no relajarse cuando todavía quedan partidos por disputar.

"No me gusta y quiero ser majadero, no estamos salvados. En el fútbol pasan cosas increíbles. ¿Es difícil? Sí, lo es. Pero quiero seguir con el mismo discurso, vamos partido a partido y, lo más importante, es mañana. Vamos a ir porque no puedo cambiar el discurso a mitad de camino. El discurso tiene que ser el mismo, pese a tener un objetivo casi logrado, pero ahora no tenemos que intentar salvarnos, es dejar a la U en lo más alto que se pueda", comenta Miranda en conferencia de prensa.

Por lo mismo, el entrenador que le tocó asumir en los últimos duelos de la temporada, asegura que en la interna saben que deben seguir luchando para sacar la tarea y, además, ante un nuevo objetivo que se les ha presentado en Copa Chile.

"Después de Everton dije que ese punto nos iba a servir mucho y los resultados del domingo lo ratificaron. Me habría encantado que fueran tres. Mi discurso va en que no nos podemos relajar, hemos hecho un gran sacrificio, ha sido un año difícil para todos. Ha sido tenso desde lo anímico, resultado y futbolístico, por eso el relajarnos no es justo con nosotros, de la manera que han entrenado y no nos podemos relajar ahora. Queda poco y el premio puede ser muy grande y podemos terminar un año de gran manera", detalla el entrenador.

Eso sí, saben que por lo que está pasando en Copa Chile el hincha se empieza a ilusionar y exigir un título en una temporada donde no han tenido muchas alegrías.

"Asumo la responsabilidad del lugar que estoy y sé lo importante de representar a la U y ser protagonista siempre. Pasar a ser candidato era impensado hace un mes, voy partido a partido, mi discurso no va a cambiar. Hemos estado cerca de salvar el descenso, matemáticamente no lo estamos. El partido de mañana lo tomamos con responsabilidad. Jugamos en una cancha que no conocemos, pero somos locales y jugamos con nuestra gente", finalizó.