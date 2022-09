Universidad de Chile recibe a Universidad Católica este domingo desde las 17:30 horas en el estadio Santa Laura, Clásico Universitario válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Los azules vienen de reencontrarse con el triunfo en el Campeonato Nacional con el regreso de Sebastián Miranda como DT interino y quieren seguir por la misma línea.

La U no lo ha pasado bien esta temporada, con riesgo nuevamente de caer a la zona de descenso, pero la victoria ante Palestino es un aliciente para el torneo y la Copa Chile.

Este pasado viernes, los jugadores de Universidad de Chile sumaron otro envión anímico y se llenaron de convicción y buenas vibras entrenando en el Centro Deportivo Azul con los niños de la sub 8, sub 9 y sub 10 del Chuncho bajo la atenta mirada de Miranda y la icónica formadora azul, Isabel Berríos.

Y no fue poca la sorpresa. Mientras los niños entrenaban, el plantel azul encabezado por Felipe Feymour y Ronnie Fernández miraba a los lejos.. hasta que se encaminaron a la canchas de entrenamiento para incorporarse a los pequeños.

Tras la práctica, Seba Miranda le habló a los futuros cracks de Universidad de Chile: “¿Cómo están? Muy bien los veo. Muchas gracias por jugar con ellos (jugadores del primer equipo). Para nosotros es súper importante que ustedes también compartan con nosotros, para que nos den ánimo. ¿Con quién jugamos? Sí, con la Católica. ¿Quién va a ganar? La U, eso. Nos dan harta fuerza y ánimo para jugar un buen partido el domingo”, dijo.

Por su parte, Felipe Seymour también tomó la palabra: “agradecerles por este momento, es lo lindo de este club y de la familia azul. Aprovechen, están en una edad que están creciendo, son importantes los sueños y hay muchos niños que les gustaría estar en este momento en este lugar. Tienen ese privilegio. Disfruten, la U por sobre todas las cosas y que esto nos dé mucho ánimo y cariño para el domingo”.

La jornada terminó con un ceacheí azul comandando por los niños y acompañado por los jugadores del plantel de honor de Universidad de Chile, quienes pasaron al modo fotos y autógrafos en una jornada inolvidable para los pequeños del fútbol formativo de la U.