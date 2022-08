El Clásico Universitario 195 se roba todas las miradas este fin de semana en la fecha 23 del Campeonato Nacional 2022, duelo donde tanto Universidad de Chile como Universidad Católica lo dejarán todo para llevarse el triunfo en el Estadio Nacional. Y en la previa hay un cruce que ya motiva a varios: Darío Osorio contra Mauricio Isla.

La Joya de Hijuelas jugará por la banda izquierda del Romántico Viajero y chocará con el Huaso, lateral derecho de los Cruzados. Por eso, dos históricos azules como son Roberto Rojas y Pedro Morales hablaron en exclusiva con RedGol para aleonar al formado en la U y que salga a ganar el duelo de experiencia vs juventud.

"Tomatín", que defendió la portería del Chuncho entre 1997 y 2000, destaca de entrada que "me gustaría verle a Osorio, el jugador que es más promisorio y que supuestamente están dando 5 o 10 millones de dólares por él, un duelo con Isla".

Tras eso destaca que "más encima con su mejor desempeño y donde ha jugado toda la vida es abierto por izquierda" por lo que recalca que disfrutaría de sobre manera ser testigo del enfrentamiento ante el histórico carrilero por derecha de la generación dorada chilena.

Después, Rojas apunta que “escuché al preparador físico de la U decir que Osorio juega un partido de fútbol a nivel profesional y termina como nuevo, y yo veo que Católica el sector más fuerte que tiene es el derecho con la pasada de Isla, la conexión de Isla con Fuenzalida es mortal para el fútbol chileno".

"Fuenzalida por la experiencia, la capacidad de juego y por sobre todo la inteligencia, porque es un chico con una inteligencia bárbara, Fuenzalida está tres escalones arriba, en todo sentido, entonces es muy fuerte", complementa.

El recordado Pokegol Morales, por su parte, al ser consultado sobre los resguardos que debe tomar el Chuncho ante la UC apunta que “yo creo que puede ser de Zampedri, del Chapa, del lado derecho de Católica que ahí está la clave también, tiene muy buenos jugadores como Isla, va a estar lindo el partido y lo mejor es que va mucha gente al estadio”.

Al recordar los 10 millones de dólares en los que tasaron a Osorio en el Centro Deportivo Azul, destaca sobre ese precio que “puede que sí, y quizás mañana hace otro gol y la U dice que lo vende en 11 o 12, esto es así, de momentos. Ojalá que esa cifra no sea una presión para él, al contrario, que le de la tranquilidad de que tiene que seguir jugando en la U".

"Esa es la única manera de que se le abran las puertas para Europa, ojalá que se dé porque tiene todas las condiciones, es un jugador físicamente potente y de buena técnica, entonces ojalá que le vaya bien y que la U pueda sacar dividendos de este chico que sería una buena entrada de dinero”, complementa el exjugador azul entre 2007 y 2008 y un segundo periodo en 2012.

Morales también está consciente de que es la primera vez de Osorio en el Estadio Nacional, eso sí, destaca que “yo no creo que los chicos sientan presión, al contrario tienen muchas ganas. A Osorio yo no lo conozco personalmente pero es un gran jugador, tiene una personalidad que quizás se ve como callado dentro del campo, pero con la pelota en los pies es un chico súper hábil, tiene buena pegada y ojalá que con Assadi y los extremos por izquierda y derecha puedan marcar la diferencia”.

Así, este sábado 27 de agosto desde las 15:00 horas en el Clásico Universitario 195 entre Universidad de Chile y Universidad Católica varios tendrán sus ojos en el choque del pasado y el futuro del fútbol chileno que protagonizarán Darío Osorio y Mauricio Isla, cruce para el que dos exazules aleonan al formado en la U para ganarlo.



Como todo clásico, un resultado incierto

Roberto Tomatín Rojas y Pedro Morales hablaron con RedGol en la previa de la edición 195 del Clásico Universitario que este sábado protagonizarán la U y la UC. Tomatín resalta que por la cabeza de los azules no puede ni siquiera pasarse una derrota, mientras que Morales apunta que la gente en el Estadio Nacional será vital para los locales.

El otrora cuidatubos del Romántico Viajero destaca que, como todos los clásicos, “el resultado es incierto, pero yo creo que psicológicamente llega mejor la U".

"La U no puede perder, no me cabe en la cabeza que pierda, yo me pongo en la cabeza del jugador de la U con el resultado en Copa Chile, como vienen, la posibilidad que tienen de salvar el año con los resultados, o sea, es imposible, ellos tienen que estar demasiado metidos”, complementa.

Por otra parte, Pokegol Morales advierte que "es más importante el partido para la U que para la Católica, si bien es cierto Católica viene ganando ya varios partidos y tiene un plantel que juega, que ya está armado, que no importa el jugador que esté, el sistema cambia".

"Pero la U, vuelve la gente al estadio, tiene que corroborar quizás la mejora que tuvo en la Copa Chile, va a estar con su gente y es un buen momento para que la U haga un buen partido y pueda conseguir los tres puntos que es clave por la posición en la que está la U”, concluye.