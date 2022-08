Universidad de Chile no la pasa nada de bien este último tiempo. A las ya constantes polémicas dirigenciales que lo acechan, y parecieran estar lejos de desaparecer, también se suman malos resultados deportivos en el Campeonato Nacional 2022. Por eso, de seguro varios se preguntan qué hacer para salvar el club, y Marcos González tiene la respuesta.

El ex defensa central del Romántico Viajero, que fue parte del histórico plantel que lideró Jorge Sampaoli -aunque no guarda muy buenos recuerdos del casildense- para ser campeón del fútbol chileno y de la Copa Sudamericana 2011, reconoce que tiene lo necesario para sacar nuevamente a flote el buque azul y evitar que se hunda.

En conversación con Bolavip Chile, el recordado Lobo del Aire dejó en claro su postura para solucionar todos los problemas del Chuncho. "A mí me gustaría estar adentro como un miembro de la institución para poder tener las herramientas, para poder cambiar esto, y yo sé que las tengo".

Tras eso, el espigado exzaguero, que se retiró del fútbol en 2017 defendiendo a Palestino, destacó que "yo no sé quien tiene o no tiene las capacidades, pero yo estoy seguro que si lo organizo yo lo doy vuelta".

Después, González recuerda que "yo pasé por varias etapas en la U y la más incómoda era cuando no nos pagaban los sueldos, cuando estaba todo atrasado, cuando lamentablemente por ahí había una mezcla entre resultados positivos y no era que anduvieramos tan mal para que no pagaran los sueldos".

"El plantel conseguía partido a partido puntos y no estaba la otra parte. A mí no me gustaría estar con los sueldos impagos", agregó el ex Flamengo para después jugársela con un consejo para Azul Azul, a ver si su candidatura tiene efecto.

"A la directiva de la U le diría que hay que cambiar lo que están haciendo porque no está dando resultados", complementó. Eso sí, dejó en claro que más que rabia, le da pena ver a la U. "Más que molestarme es triste verlo así, yo creo que nadie la quiere ver así y ese es el sentir que tengo en estos momentos todos", concluyó.