La 7° fecha del Campeonato Nacional comienza con un muy entretenido partido, entre Universidad de Chile y Unión La Calera. Los Azules quieren seguir sumando triunfos en el 2023.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Curicó Unido?

El encuentro se disputará el jueves 2 de marzo a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Santa Laura de Independencia.

¿Qué canal transmite este partido del Campeonato Nacional?

Este será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en las siguientes señales según el cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

¿Dónde ver de manera online?

El duelo será transmitido en vivo por streaming a través de Estadio TNT Sports.

Previo a visitar el Monumental

Universidad de Chile ha logrado ir mejorando en el Campeonato Nacional, donde ya suma tres triunfos de manera consecutiva, siendo el último en Curicó ante los Torteros. Están en el 3° lugar con 12 puntos, algo poco común para los Azules en los últimos años, en donde han protagonizado la lucha por el descenso.

Ganar ante La Calera es clave para la U, no solo por los puntos en juego, sino que también por la confianza. Luego de enfrentar a los Cementeros, el Romántico Viajero visitará el Estadio Monumental para jugar ante Colo Colo en el Superclásico. Los Azules no ganan en Macul desde el 2001 y no derrotan a los Albos desde el 2013.

Unión La Calera visita el Santa Laura con la ilusión de regresar al triunfo. Los Cementeros vienen de dos igualdades, siendo la más reciente frente a Ñublense en el Nicolás Chahuán Nazar. Están en el 5° lugar del Campeonato Nacional con 9 puntos.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional