Universidad de Chile, por otro año más, está sufriendo y con grandes chances de quedar en la zona de descenso del Campeonato Nacional. El Romántico Viajero, que desde ahora será dirigido por Sebastián Mirada, no pudo con Coquimbo Unido y ahora ruega para que sus escoltas no ganen, ya que pueden terminar la fecha en los puestos para perder la categoría.

La situación que atraviesan los universitarios derivó en que este viernes se confirmara la salida de Diego López de la banca y se nombrara otra vez a un técnico interino. Con seis fechas por delante, los azules se jugarán la permanencia en medio de serias dudas en su juego y con un DT que, más allá de sus méritos, nunca ha estado en una instancia así.

Claudio Borghi conversó con RedGol sobre lo que ha ocurrido en Universidad de Chile en la última semana y fue claro en sus palabras. Para el Bichi, la partida del entrenador charrúa se justifica en que la U no mostró nada en la cancha.

"Hay una consecuencia de resultados. Y cuando no están y sí la forma o estilo de juego, uno se queda conforme. Pero no pasaron ninguna de las dos cosas", señaló el comentarista, ex estratega y ex futbolista.

Pero Claudio Borghi enfatizó en que por más entrenadores que se cambien, también hay que poner ojo en lo que pasa con el plantel y la dirigencia. "Cuando las cosas no funcionan no es solo por una cosa, pero seguimos con la idea de que sacando al técnico se soluciona todo".

En esa misma línea, el Bichi dijo no estar muy convencido de que Sebastián Miranda sea lo que la U necesita en estos momentos. "Ha dirigido, pero no tiene la experiencia suficiente y peleando un descenso se puede complicar, pero son decisiones de la institución. Ellos saben qué se puede y qué no, pero llegar a estas instancias con un interino es complejo".

Claudio Borghi y el miedo en la lucha por el descenso

Claudio Borghi no solo habló de lo que pasó con la dirección técnica de los azules. El Bichi también abordó la recta final de la temporada para Universidad de Chile, que quedó cuesta arriba tras el empate del día miércoles.

"El partido con Coquimbo era fundamental, para los dos. Hay que ver qué pasa con Deportes La Serena y Deportes Antofagasta, que están complicados", recalcó el comentarista.

Para cerrar, dejó claro que el temor jugará también en el cierre de la campaña. "En la última fecha, yo le llamo miedo, pero la obligación o miedo a ganar o perder te lleva al empate", sentenció.