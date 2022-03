Durante todo el período de fichajes, Johnny Herrera insistió en que Universidad de Chile no necesitaba traer un arquero y que era momento de darle la confianza a Cristóbal Campos. Para el Superclásico, de hecho, advirtió que el conocer al Romántico Viajero es un plus para el joven meta. “Por eso me detuve en Campos, que a lo mejor con mucho menos partidos, cuando le tocó jugar en este tipo de partidos respondió. Galíndez es muy buen arquero, pero jugar en la U es muy distinto”, advirtió en la ocasión en una de las tantas veces en las que ha entregado su apoyo al nacido en pastos azules.

Y le llegó la oportunidad a Campos nuevamente, esta vez en el duro partido de Universidad de Chile ante Unión Española que estaba pendiente y con Hernán Galíndez afuera por estar con la selección de Ecuador, que clasificó al Mundial. Campitos, como le dice cariñosamente el Samurai, no sólo estuvo a la altura, sino que fue la figura del compromiso con tapadas de gol clarísimas, sobre todo una a quemarropa. Es más, por primera vez en el torneo la U entregó el arco en cero.

Ante esto, Johnny Herrera no se quiso florear pero mantuvo su postura. “Da lo mismo si el tiempo me dio la razón, insisto, Galíndez no es un mal arquero, pero no era necesario. Nada más”, comentó a RedGol a la salida del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde llegó a ver al club de sus amores.

Obviamente, Herrera no pasó desapercibido y la gente de Universidad de Chile no sólo le cantó en el entretiempo, sino que también le entregó en masa su apoyo al retirarse pidiéndole fotos y saludos, a lo que el ídolo azul accedió de buena gana.