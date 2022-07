Este miércoles y jueves se realizará una campaña en ayuda del portero de la Sub 16, Gonzalo Reynuab, quien padece del síndrome de Wolff-párkinson-white, donde necesita una operación para poder volver a tener una vida normal. Por lo mismo, Universidad de Chile subastará las camisetas utilizadas por el primer equipo, en el duelo ante General Velásquez, para ayudar a conseguir los montos necesarios.

Este miércoles Universidad de Chile comenzará con una especial subasta de camisetas para ir en ayuda del juvenil Gonzalo Reynuaba, arquero de la sub 16, que padece el síndrome de Wolff-párkinson-white, por lo que necesita una operación.

El diagnóstico médico es una afección que afecta al corazón y que impide al jugador llevar con normalidad sus actividades y entrenamientos diarios, por lo que es urgente realizar el procedimiento.

"Llevo ocho años representando al club. En febrero se me descubrió una enfermedad cardiaca, que me impide hacer actividad física y todo lo que me gusta", cuenta el propio Reynuaba en un video del club.

Por lo mismo, la U realizará la subasta de la indumentaria conmemorativa por el Mes del Orgullo (camiseta autografiadas por jugadores) que utilizó Universidad de Chile en el partido ante General Velásquez en el Estadio Santa Laura, donde todo lo recaudado irá para poder realizar la operación.

"Necesita una operación al corazón debido a que padece el síndrome de Wolff-párkinson-white, esta es una afección en la cual existe una ruta adicional del corazón que lleva frecuencia cardiaca rápida y esto produce muchas taquicardias inhabilitando a Gonzalo tener una vida normal", precisan en el Instagram "Todoscongonzalo", donde también se informa de su situación.

Para quienes deseen participar de esta campaña a beneficio, desde Universidad de Chile han dispuesto el WhatsApp de la Tienda Oficial, donde se recibirán las ofertas: +56 9 9841 2578.

Según programación, esto se realizará en dos tandas y en diferentes horarios, para mantener un orden.

Tanda 1, que será miércoles 13 de julio de 10:00 a 17:00 horas, estarán disponibles las camisetas de Yonathan Andía, Bastián Tapia, Ignacio Tapia, José Castro, Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Junior Fernandes y Pablo Aránguiz

La tanda 2, jueves 14 de julio de 10:00 a 17:00 horas, estarán las camisetas de Cristián Palacios, Daniel Navarrete, Yahi Salazar, Lucas Assadi, Ronnie Fernández, Darío Osorio, Álvaro Bruny Mauricio Morales.