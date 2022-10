Sebastián Miranda cita a Diego Maradona en la antesala a la reanudación de la revancha del clásico universitario en los cuartos de final de la Copa Chile: "La pelota no se mancha"

Universidad de Chile afina los últimos detalles para completar la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. Este jueves 13 de octubre, a contar de las 19 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, se reanudará el juego de vuelta entre los azules y la Universidad Católica, que lograron igualar el marcador global gracias a un discutido penal por una mano de Felipe Seymour que terminó en gol de Fernando Zampedri.

Pero poco después de eso, varios petardos cayeron cerca del portero titular de la U, Martín Parra, quien debió ser trasladado a un centro asistencial. El partido quedó suspendido "por falta de garantías", según decretó el juez central del compromiso, Felipe González. Eso ha generado muchas reacciones, sobre todo por el estado del golero que llegó al Centro Deportivo Azul cedido a costo cero por Huachipato.

Y Sebastián Miranda ratificó a Parra como golero, pese a que tiene la facultad de reemplazarlo. De hecho, pensó en alinear a Cristóbal Campos, pero el meta de 21 años seguirá en la portería. El DT del Romántico Viajero fue consultado sobre si este partido está manchado.

"No. Como dijo Diego Maradona, la pelota no se mancha", afirmó el sucesor del uruguayo Diego López en torno a una frase que el fallecido crack argentino dijo el 10 de noviembre de 2001, cuando se despidió oficialmente del fútbol profesional en el mítico estadio La Bombonera.

Pero Miranda no se quedó sólo con eso. "Lamentablemente hay circunstancias externas que han dificultado el desarrollo normal del partido. Todo lo que pase fuera de la cancha nos tiene que afectar lo menos posible y en eso nos estamos enfocando: en el partido, el rival y en seguir mejorando nosotros, eso es lo más importante para mí como entrenador", aseguró el otrora lateral derecho de la Unión Española y la UC.

"Hemos ganado, hemos perdido, pero el equipo compite e intenta desde una manera lograr un resultado. Y tengo que seguir buscando eso", añadió el estratego en torno a este duelo que podría instalar a la U en la semifinal de la Copa Chile.

Eso sí, Miranda no pierde de vista los tres cotejos que Universidad de Chile tiene por delante en el Campeonato Nacional 2022, que serán finalísimas en pos del objetivo de zafar del descenso. "Para nada está salvada la U. Fue un triunfo importante que nos ayudará a salir un poco de esa zona, pero quedan tres partidos y los afrontaremos con la misma intensidad y preocupación. Hasta que no estemos matemáticamente fuera, seguiré luchando", cerró el estratego de 42 años, quien fue ayudante de Patricio Ormazábal en la Roja Sub 20.