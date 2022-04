Sandrino Castec revela llamadas de la hinchada de la U: "Me piden apoyo para entrar a reestructurar al club porque el barco se hunde"

Universidad de Chile perdió contra Coquimbo Unido, reviviendo los fantasmas del mal rendimiento que ha exhibido constantemente en este Campeonato Nacional. De hecho, ahora el elenco de Santiago Escobar aparece más cerca de la parte baja que de los punteros.

Algo que complica a los hinchas del Romántico Viajero, que ve a su elenco no despegar hace un largo tiempo. Por lo mismo algunos piensan en poder intervenir al club, según reveló Sandrino Castec, vieja gloria del elenco estudiantil durante la década de los 80.

"Recibí llamadas de la barra de la U. Me pidieron el apoyo para hablar de lo que pasa en la U, meternos a reestructurar esto que pasa en el club. El barco se hunde y nadie habla nada", comentó a Redgol el ex delantero azul y también de la Selección Chilena.

Agregó que "me llamó la atención que me contactaran de la barra. Pero no puedo ser solamente yo, debemos ser un grupo para que esta U tenga un cambio como corresponde, porque esto pasa hace 4 o 5 años".

Luego señala a Luis Roggiero como el gran culpable de la debacle que ocurre con la U en el presente. "La responsabilidad es del gerente deportivo que tiene al mando esto. Hay trabajos sicológicos que no se han hecho como corresponde. Alguien de adentro me dijo que la U se está muriendo de a poco. No puedo dar el nombre porque es un amigo, por eso hay que salvarla de alguna manera", manifestó.

Finalmente, comentó lo que sucede con Santiago Escobar. "En cuanto al técnico, Azul Azul le dio la oportunidad que necesitaba y no se han dado las cosas como él ha querido. Es algo nefasto, no hay credibilidad en muchas cosas. Eso habla que no tienen jugadores, si se lesiona alguien hay que jugar con juveniles", comentó.