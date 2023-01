Universidad de Chile se prepara para la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023, donde recibirán a Unión Española en el Estadio Elías Figueroa este sábado 28 de enero con la misión de dejar atrás la derrota ante Huachipato en el debut, pero se tomaron una pausa para recibir a una visita de lujo: Sammis Reyes. Quien de entrada "amenazó" a los arqueros azules.

Claro, obviamente no fue en mala onda, todo lo contrario. El desacadísimo jugador chileno de fútbol americano que exhibe todo su talento en la NFL llegó hasta el Centro Deportivo Azul para grabar un comercial, pero estando en la casa del equipo de sus amores no podía no aprovechar de conocer y compartir con los jugadores del Romántico Viajero, con los que protagonizó un chistoso momento.

"Pónganme al arco, soy bueno"

Las redes sociales del Chuncho compartieron un video en el que se puede ver a Reyes conversando con Leandro Fernández, Federico Mateos, Emmanuel Ojeda, Matías Zaldivia y varios otros más, donde aprovechó de contarles que sus entrenamientos en Chicago son nevando y con -20 grados, por lo que la temperatura en la capital estaba bien para él.

Sin embargo, uno de los pupilos de Mauricio Pellegrino no dudó para hacerle una particular consulta al enorme deportista, que en sus inicios era jugador de básquetbol, y se la jugó toda: "¿Juegas el sábado?", le consultó para desatar las risas de los presentes. Eso sí, su respuesta fue mejor aún.

"Al arco, pónganme al arco, yo soy bueno al arco", le dijo un confiado Reyes a los atletas universitarios, quien también pudo saludar a los porteros Cristóbal Campos y Cristopher Toselli, que podrían haberse sentido amenazados con sus palabras, pero lo cierto es que en La Cisterna reinaba la buena onda.

"Gracias a todos ustedes por dejarme entrar acá, me siento como en casa. Es un orgullo poder estar compartiendo con los jugadores de las series menores, femenina y adulto, contento, un placer, un orgullo y feliz de representar a la U internacionalmente. Definitivamente vienen cosas grandes, sé que hay guerreros en el equipo y que van hacer las cosas bien", concluyó.