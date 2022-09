Universidad de Chile igualó en un pobre partido con Coquimbo Unido y sigue al borde del descenso. Rodrigo Herrera no tuvo piedad con el Bulla, asegurando que no ve la forma en que se salven de irse a la B.

Universidad de Chile tenía la oportunidad de alejarse de la zona de descenso ante un rival directo, pero terminó mostrando una de sus peores versiones en años. Este miércoles el Romántico Viajero igualó 0-0 con Coquimbo Unido, sin rematar ni una vez al arco e indignando a sus hinchas.

El elenco estudiantil tuvo una presentación para el olvido, en la que no llegó con peligro ni tuvo intentos para preocupar a los Piratas. Esto los deja ahora en el fondo, al borde de los puestos para perder la categoría y con Rodrigo Herrera disparando con todo.

En la última edición de RedGol en La Clave, el periodista analizó lo ocurrido con el Bulla y fue categórico. "La U en su hora más oscura. El camino a la B es un derrotero turbulento, sin atajos, donde para escapar se requiere carácter, convicción y muchas ganas. La U no tiene nada de eso", lanzó de entrada.

"Pueden cambiar entrenador, ya van cuatro este año si se cuenta a uno nuevo, pero tenemos que hablar de la responsabilidad de los jugadores", agregó antes de entrarle fuerte al plantel del conjunto universitario.

"Un goleador que no hace goles, un capitán que no juega, futbolistas grandes, de experiencia, inexperientes y un montón de jóvenes que siguen el río sin espacio para rebelarse", cuestionó.

De hecho, para Rodrigo Herrera no hay vuelta atrás. "Eso vimos de la U, un equipo desesperado, que no patea al arco una sola vez, que en un lateral nadie pide la pelota, que parecen estar congelados por el miedo y sin poner las ganas suficientes para decir, al menos, que no quieren bajar".

"No están jugando a nada y en seis partidos se juegan todo. La cosa no pinta buena. En la misma B hay equipos que juegan más, porque no todo pasa por el DT o la dirigencia nefasta, el juego fantasma también es culpa de los jugadores, que pueden estar mal dirigidos o administrados, pero la actitud les pertenece. No se negocia. Y la U no tiene actitud para quedarse en Primera", sentenció.

La U puede terminar en la zona de descenso este fin de semana

Universidad de Chile debe levantarse rápido para olvidar todo lo ocurrido con Coquimbo Unido y seguir buscando la manera de alejarse de la zona de descenso. Aunque dependerá de ello lo que pase con el resto de la fecha, ya que puede terminar el fin de semana en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Con 23 puntos, hoy están en el puesto 13, pero deben esperar a lo que ocurra con Deportes Antofagasta y Deportes La Serena. Los Pumas chocan con O'Higgins y los Papayeros con Universidad Católica, partidos donde si logran un triunfo o incluso un empate (en el caso del CDA), hundirán al Bulla como uno de los colistas.

Universidad de Chile no tiene margen de error, por otro año más, quedando obligada a ganar para romper con su mala racha. Un festival de técnicos no ha logrado levantar el rumbo de un equipo que viene mal, pero no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella.