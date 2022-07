El comentarista de Radio Cooperativa y ex jugador de Universidad de Chile analizó lo que será el Superclásico del Chuncho contra Colo Colo en el estadio Fiscal de Talca por la fecha 20 del Campeoanto Nacional.

Universidad de Chile recibe a Colo Colo este domingo 31 de julio desde las 13:30 horas en el estadio Fiscal de Talca. Los azules llegan al Superclásico precedidos por las derrotas ante O’Higgins y Ñublense, más el empate contra Deportes Antofagasta.

Los albos son nuevamente favoritos ante el archirrival amparados no sólo en un larga racha de años de supremacía, sino que también por el rendimiento actual de ambos equipos, con el DT lamentando además varias bajas en los azules.

En Radio Cooperativa, el otrora jugador de la U y ex directivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, analizó lo que será el duelo entre la U y Colo Colo.

“La lectura tiene que ir más o menos por cómo vas planificando el partido, y cuando tienes menos jugadores por lesión o suspensiones, tienes que evidentemente cambiar la planificación del juego. Y esa planificación el rival la sabe, o la termina de conocer en los primeros minutos”, lanzó de entrada el Polaco.

Goldberg agrega: “yo creo que en ese aspecto, conociendo a Quinteros, tengo la impresión que, y él no lo va a decir, pero en este partido en particular tiene el sartén por el mango. Tiene la posibilidad de tomar el control del partido. No quiere decir que lo haga, pero sabe que lo puede hacer”.

“Creo que en algunos minutos puede pasar que le tiente la mano a la U, que le diga ven a atacar un ratito, sale para yo poder entrar. Y hay que ver si tiene la seguridad defensiva total de que no le van a hacer daño, porque a veces le das la confianza al rival y te liquidan. Y lo otro es si efectivamente tienes potencial o rapidez para cambiar el ritmo del partido y meterte en el arco contrario. Son varias lecturas a tomar en cuenta”, complementó.

Sobre la misma, el ex delantero del Chuncho reconoció que el favoritismo es ampliamente para Colo Colo y abordó el posible regreso de Bastián Tapia en la defensa de la U, quien apura su recuperación para ser alternativa en una defensa mermada de los azules.

“Efectivamente el favoritismo de Colo Colo es bien evidente. Yo soy hincha de la U, y cualquier hincha de la U debe darse cuenta que hoy los 18 puntos de diferencia no son por azar”, sostuvo el hoy comentarista.

Rodrigo Goldberg sentenció que “cuando los jugadores saben que hay uno medio lesionado lo van a buscar siempre (a Bastián Tapia). En el afán de no mover el equipo, que me parece lógico, de repente te lleva a arriesgar a los jugadores”.