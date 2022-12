Diego Rivarola se refirió al polémico fichaje de Matías Zaldivia en Universidad de Chile y, pese a no haber estado de acuerdo en el pasado, le deseó éxito como nuevo jugador azul.

Universidad de Chile acabó con el misterio y finalmente anunció el fichaje de Matías Zaldivia. El zaguero, que decidió cruzar de vereda desde Colo Colo, se convirtió en el cuarto refuerzo azul en un movimiento que remeció al mercado de fichajes y generó fuertes reacciones desde ambas hinchadas.

Poco después de que se confirmara el arribo del ex albo al Centro Deportivo Azul, Diego Rivarola tomó la palabra desde su tribuna en ESPN F90. El ídolo azul, que se había opuesto a una llegada de Zaldivia ya que la U no estaba para "líos innecesarios", aseguró que desea lo mejor para el zaguero en la U.

"Una cosa es lo personal y lo otro el jugador. Puedo estar de acuerdo o no de dónde viene o si lo hubiese contratado, pero eso ya es parte del pasado porque podemos tener distintas opiniones y la mía ya la di. Si se pone la camiseta de la U, yo quiero que le vaya bien", comentó.

Más tarde, Rivarola fue consultado por Luka Tudor sobre si él hubiese cruzado la vereda. "Lo he dicho 20 veces, yo no hubiese ido a Colo Colo", disparó el ex delantero ante el cuestionamiento.

"Lo que sí cuestiono es que muchas veces hay jugadores que hablan mal de los equipos contrarios y después por plata o situaciones personales se van ahí. Muchas veces hice declaraciones contra Colo Colo, nunca tan bruscas, pero las hice y asumo la responsabilidad de que después no me voy ahí", cerró.