Universidad de Chile sigue celebrando luego de su triunfo ante Audax Italiano. Este martes el Romántico Viajero conoció el castigo a Matías Zaldivia, quien fue expulsado ante los Itálicos, con una buena noticia ya que llega al Clásico Universitario con Universidad Católica.

El defensor vio la tarjeta roja en los 35' minutos de juego luego que no lograra controlar bien un balón y dejara a Fernando Juárez libre de cara a la portería. Ahí no le quedó más que bajarlo para que no marcara el triunfo parcial y al árbitro no le quedó otra que enviarlo a las duchas.

La situación de inmediato instaló la alarma en Universidad de Chile, ya que si bien la expulsión lo dejaba fuera del partido de la próxima fecha con Everton, estaba la posibilidad de que también se extendiera para el Clásico Universitario con la UC. Sin embargo, eso no ocurrirá.

Este martes y tras la sesión, el Tribunal de Disciplina determinó que el zaguero tendrá que cumplir sólo una fecha por la tarjeta roja ante Audax Italiano. Con ello, queda libre de cualquier problema y llegará descansado al duelo con los Cruzados.

La suspensión de Matías Zaldivia ante Everton obliga a Mauricio Pellegrino a modificar la formación con la que ha llevado adelante la campaña. Nery Domínguez e Ignacio Tapia son las opciones que tiene para reemplazar al defensor y así seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones.

Si llegan a sumar de a tres y a la espera de lo que pase con la UC ante O'Higgins, el Bulla puede ir al choque con los Cruzados a buscar incluso el liderato. Eso sí, dependerá también de lo que pase con Huachipato y Coquimbo Unido, que aún espera el fallo por la denuncia de Cobresal.

Matías Zaldivia le da un respiro a Universidad de Chile de cara al Clásico Universitario. A dos semanas del partido, en el elenco estudiantil ya piensan en lo que será el duelo con uno de sus mayores rivales, donde quieren celebrar para dar el salto a la cima.

