El defensor azul parecía tener todo controlado, pero no pudo amortiguar bien un pase de Luis Casanova y ahí vino lo peor: la pelota le quedó a Fernando Juárez y el "22" no tuvo más que bajarlo antes de que ingresara al área.

Universidad de Chile iguala 1-1 ante Audax Italiano al cabo del primer tiempo. Los azules lograron empatar rápidamente gracias a un tiro con mucha suerte de Lucas Assadi, pues la pelota se desvió en el camino y dejó sin chance de reacción posible al portero Tomás Ahumada.

Además, los itálicos quedaron con 10 hombres por un fortísimo planchazo que el capitán del equipo, Osvaldo Bosso, le propinó a Marcelo Morales. Eso sí, el árbitro del encuentro, Miguel Araos, necesitó revisar las imágenes en el VAR antes de rectificar su decisión, pues en primera instancia amonestó al "4" de los Tanos.

Pero no precisó de ninguna repetición para sacarle la tarjeta roja directa a Matías Zaldivia. Corrían los 33' cuando el "22" del Romántico Viajero no tenía una marca cerca. Y Luis Casanova buscó activarlo con un pase simple que no parecía tener muchas dificultades.

De todas formas, el ex zaguero central de Colo Colo tuvo problemas con esa bola. Se le fue demasiado largo el control y la pelota quedó en control del mediocampista argentino Fernando Juárez, quien inmediatamente se fue en búsqueda de la portería defendida por Cristóbal Campos.

El defensor surgido en las divisiones inferiores de Chacarita Juniors no tuvo más que evitar que el volante trasandino entrara al área. Por eso, lo derribó a pocos metros de que consiguiera aquel objetivo. El pitazo del réferi fue prácticamente inmediato. Y también la expulsión.

Revive el error y la expulsión de Matías Zaldivia

Matías Zaldivia, uno de los cuatro en capilla de la U

Matías Zaldivia era uno de los cuatro futbolistas de Universidad de Chile que estaba con cuatro tarjetas amarillas cuando comenzó el duelo ante Audax Italiano. El resto: Leandro Fernández, Federico Mateos y Emmanuel Ojeda, quien volvió a tener acción, algo que no ocurría desde el Superclásico.

En caso de que alguno de esos jugadores recibiera una amonestación, quedaría inhabilitado del clásico universitario ante Universidad Católica, pues el Bulla debe medirse con Everton de Viña del Mar en la 11° fecha del Campeonato Nacional 2023. Y recién en la 12°, jugará ante la UC. Habrá que ver qué dice el Tribunal de Disciplina con la sanción a Zaldivia, pero si es una jornada, Mauricio Pellegrino podría tenero frente a la Franja.