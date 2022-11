Marcelo Díaz llegó a Chile poco después de encender toda la ilusión de la hinchada de Universidad de Chile. El volante central de 35 años terminó su contrato con Libertad de Paraguay y no continuará en la capital guaraní. Y ya comenzaron las negociaciones para que el Carepato termine de una vez por todas de regreso en el Romántico Viajero.

Eso sí, ya hay versiones que hablan de que la dirigencia de Azul Azul no quiere fichar al experimentado mediocampista, como la que dio el periodista Cristian Caamaño. Y otra información surgió desde el reporte diario de Al Aire Libre en Cooperativa.

Francisco Caneo adelantó que "hay algunas cositas que decir respecto de Marcelo Díaz y Universidad de Chile", para comentar un par de piedras de tope que hay en el escenario que tiene a ambas partes en busca del mejor de los acuerdos.

"¿Está el deseo de traerlo? Mayoritariamente sí, los directores dicen que sí, que tienen algunos peros, aunque el sentimiento genuino y la idea de muchos es que Marcelo Díaz vuelva a la U. El problema es económico. Hoy la U pone un techo: no más de 20 mil dólares mensuales si quiere regresar", expresó el reportero en referencia al límite de sueldo mensual que puso la concesionaria: una cifra que ronda los 20 millones de pesos chilenos.

El popular Topito no se quedó con eso. "Ahí hay un piso. Pero hay otro problema. Y otro tema tiene que ver con el aporte futbolístico real. Muchos dudan que llegue a ser titular indiscutido. Tener un sueldo alto de un jugador que no rinda en la cancha ese dinero preocupa mucho en Azul Azul", en alusión al ex Racing Club de Avellaneda y el Celta de Vigo de España.

Gallegos, Luján y Cañete tienen las horas contadas en la U

Universidad de Chile no sólo trabaja en las incorporaciones, materia en la que aseguró la llegada de Juan Pablo Gómez desde Curicó Unido. También en las salidas. La primera que definió fue la de Junior Fernandes, autor de tres goles en el Campeonato Nacional 2022, incluido ese para conseguir una postrera victoria ante Deportes La Serena que a la postre salvó al equipo del descenso directo.

"En la U quieren deshacerse de sueldos altos, como ocurrió con Junior Fernandes. Y hay cuatro nombres más que tienen abierta la puerta salida: tres tienen sueldo alto y uno no tanto. El mayor es Luis Felipe Gallegos, un jugador suplente y con un salario importante. La U espera poder deshacerse de él para la próxima temporada", expresó Francisco Caneo en su entrega de información de las 14 horas en la 93.3.

Pero el zurdo no es el único que parece tener el camino de salida demarcado en el Centro Deportivo Azul, aunque la incertidumbre de no saber quién será el director técnico también podría alterar los ya dispersos planes. "Todo esto con la venia del DT, si dice que puede ser titular en su equipo, habrá otras conversaciones", aclaró el comunicador. "Los otros dos son Cañete y Luján, con sueldos de 18 millones uno y 12 millones de pesos", contó.