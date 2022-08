El comentarista de Deportes en Agricultura asegura que a la U no le queda otra que jugar como lo hizo ante Cobresal, donde solo consigue el resultado pero juega mal. En esa línea, asegura que hay jugadores que no tienen nada que hacer en Universidad de Chile, como Junior Fernandes o Cristián Palacios.

Pese a que Universidad de Chile regresó a los triunfos, luego de vencer por 1-0 a Cobresal por los octavos de final de la Copa Chile, el rendimiento de los azules en cancha no dejó a nadie contento, pese a la gran celebración por pasar de ronda.

En ese sentido, el ex futbolista y comentarista en Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez, asegura que este parece que es el camino que debe seguir la U, sin pedir que se haga un buen juego, pero sí consiguiendo el resultado.

"No vamos a pretender que la U mejore sustancialmente a estas alturas. Creo que no, que la U tiene que sacar el resultado. Si lo consigue frente a Católica, jugando tan mal como lo hizo ayer contra Cobresal, bienvenido sea. No queda otra, en el plano de la mejoría ya no tienes la herramienta para hacer jugar mejor a la U", comentó Yáñez.

Por lo mismo, golpea la mesa con lo que pasa en el interior de la U, donde cree que hay algunos elementos en el equipo que ya no lograron estar a la altura de lo que significa la camiseta azul.

"Hay jugadores como Junior Fernandes que no tienen nada que hacer en una cancha de fútbol, menos defendiendo a la U. Lo de Palacios que era de Unión y jugaba, ahora no pasa nada. Esto es técnico y jugadores, no voy a poner en primer lugar a los dirigentes que son los grandes responsables pero que ya no les voy a entrar porque en rigor la leche ya está bien caliente y lo único que tiene que hacer es sumar puntos", enfatiza el ex goleador.

Si bien hay alegría en el mundo azul por conseguir una victoria, luego de siete partidos sin saber de triunfos, llama la atención lo urgente que es sumar como sea o se pondrá complicado el panorama.

"Jugando bien difícil, jugando horrible como ayer ojalá sea bien para el bien de Universidad de Chile o se va meter en el pantano, cuando quede en zona de descenso, ahora está a dos metros, porque hay otros dos equipos y que la U tiene que enfrentar. Así que tiene que ganar", finaliza.