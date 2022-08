Universidad de Chile no vive días tranquilos en el Campeonato Nacional, donde luego de la derrota en el clásico universitario quedaron complicados en la tabla de posiciones lo que tiene al camarín dividido entre los propios jugadores, a la espera de un partido trascendental ante Coquimbo Unido.

Quien revela esta situación es Juli Zeitune, panelista de "ESPN Fútbol Show", además de pareja del capitán azul Felipe Seymour, donde opina del momento que está viviendo la interna de la U, incluido el entrenador Diego López.

"Sacando de lado todo lo que hemos hablado de que la Católica fue superior, y si bien estoy de acuerdo en que Diego López no tiene toda la responsabilidad, que no tiene nada que hacer en que se hagan mal algunas cosas técnicas; creo que la U está en un momento en el que tiene que conseguir puntos de la manera que sea. No podemos exigir jugar bien, no podemos exigir nuevos nombres a estas alturas, y con lo que tiene la U necesita algo que la levante", comenzó opinando.

"Tiene que ganar con huevos, con apoyo anímico y con alguien que les dé respuestas. La U Ahora se está quedando sin respuestas y Diego López no es la personas que se las da.

Sebastián Miranda tuvo un rendimiento del 50 por ciento, ganó dos y perdió dos, y es el encargado del darles el empujón por el lado anímico, de decirles 'loco, yo creí en ustedes en esos partidos'. No es lo mismo si la persona que se te para en frente es Diego López y no le creen la idea. (Por) La figura que representa", enfatiza Zeitune.

En ese sentido, su opinión va enfocada en lo que está pasando con el técnico uruguayo, que no ha conseguido cambiar la cara de un camarín que está por el suelo con las derrotas y con el peligro inminente del descenso.

"Yo no estoy adentro del camarín, pero Sebastián Miranda no es quién para marcar los errores en el entretiempo. Andá a saber si se puede meter en los entretiempos y no corrige. Yo no estoy diciendo que (Miranda) se quede para el campeonato que viene, digo que quedan siete partidos y la U tiene que ganar a pelotazo y planchazo. Y que Diego López no es la persona, los jugadores ya no encuentran respuestas en Diego", detalla la novia del capitán azul.

Por lo mismo, hace una fuerte crítica sobre lo que se está viviendo al interior de Universidad de Chile, donde se debe dar un golpe ante los pocos partidos que quedan en el torneo.

"Agota recursos. Si ya Diego López no los aleonó en todas estas fechas, que se pare Sebastián Miranda y diga 'loco, estamos pelando el descenso', o 'los aleonamos o nos vamos a la B'. O no sé. Pero a eso voy. Si seguimos llorando porque no tienen un referente, que desciendan. No podemos seguir llorando porque los que pensamos que iban a llegar para hacer peso no lo hicieron. Para mí, Diego López se tiene que porque ya no encontraron respuestas en él", enfatiza.

Un ejemplo de esto, para Zeitune, es la situación vivida por Darío Osorio en la previa del clásico universitario, donde López decide dejarlo fuera de la oncena titular, algo que pagó muy caro en el primer tiempo.

"Pero Diego López no metió a Osorio. No tengo idea de la semana de Osorio, pero en los partidos se está viendo. Si estás viendo que el 'pibito' es el que te desequilibra, como plantel ¿vos no decís, 'pucha, el técnico es poco creíble si su pensamiento de salir a defender me deja fuera al único pibe que desequilibra en la banca'? Por qué cambias el plan del partido contra Unión si te funciona. Por qué cambias a Osorio si te funciona. Cómo los jugadores le pueden creer a un técnico que cambia lo poco que funciona", finaliza.