Este fin de semana cuando Universidad de Chile visite a Deportes Antofagasta por el Campeonato Nacional se dará el estreno en la defensa de Nery Domínguez, el central argentino que es llamado a ser referente del plantel de Diego López.

Por lo mismo, en estos días se ha tenido que empapar del ambiente azul, por lo que cuenta que ha recibido recomendaciones de un amigo: Sebastián Beccacece.

"Sí, cuando se supo que venía para acá me escribió, me habló muy bien del club, como toda la gente que ha pasado por acá. Guille Marino también. Me hablaron muy bien del club, de la ciudad, estoy contento con esta decisión", contó Domínguez en DirecTV.

En ese sentido el defensa revela que el entrenador, que también pasó por los azules, ha sido muy importante para su carrera.

"Con Seba coincidimos en Racing, la verdad que me sentí muy cómodo en su idea futbolística, me hizo sentir importante. Aprendí muchísimo, la verdad. Fue un año raro porque justo nos agarró la pandemia y en Argentina estuvo mucho tiempo frenado el fútbol. Creo que si no hubiese ocurrido eso podríamos haber aprendido más y aprovecharlo más", destaca.

Algo que les hizo tener una relación especial la que todavía se mantiene y ahora está vinculada en Universidad de Chile.

"Hasta el día de hoy sigo teniendo contacto, disfruto de ver a sus equipos porque el plantel que agarra lo potencia mucho y hace crecer, sobre todo, a los más jóvenes. Hace jugar muy bien a los equipos", precisó el defensor argentino.

El debut

Este domingo en el estadio Calvo y Bascuñán se verá por primera vez en la cancha y con la camiseta azul al defensor argentino, donde cuenta que Diego López ya le ha dicho lo que quiere.

"Tuve la posibilidad de hablar con el entrenador, pudimos trabajar sobre todo en una parte táctica. Trabajé como defensor central, así que él sabe que puede contar conmigo en la defensa. En mi carrera he jugado también como volante, pero el técnico me tiene como defensa central", cuenta.

Por lo mismo, resta ver si se ubicará por izquierda o derecha, además de cuál de los dos Tapia, Bastián o Ignacio, será el elegido para dejarle el puesto.

"Por una cuestión de perfil me siento más cómodo por derecha, pero no tengo problemas. Estoy dispuesto a ayudar donde me toque, según las necesidades del cuerpo técnico me puedo adaptar. Es una posición clave, siendo uno de los últimos hombres, necesitamos mucha comunicación, sobre todo con los que están al lado. Voy a tener a Campos atrás, que si bien es joven lo que puede ver es que habla bastante. Tiene que ordenar también y después nosotros tratar de ayudar a los volantes", finaliza.